MARBLEX (MBX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MARBLEX (MBX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MARBLEX (MBX) -rahakkeen tiedot MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games. Virallinen verkkosivusto: https://www.marblex.io/en Valkoinen paperi: https://docs.marblex.io/ Block Explorer: https://kaiascan.io/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623 Osta MBX-rahaketta nyt!

MARBLEX (MBX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MARBLEX (MBX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 38.44M $ 38.44M $ 38.44M Kokonaistarjonta: $ 321.35M $ 321.35M $ 321.35M Kierrossa oleva tarjonta: $ 216.95M $ 216.95M $ 216.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 56.94M $ 56.94M $ 56.94M Kaikkien aikojen korkein: $ 11.033 $ 11.033 $ 11.033 Kaikkien aikojen alin: $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 Nykyinen hinta: $ 0.1772 $ 0.1772 $ 0.1772 Lue lisää MARBLEX (MBX) -rahakkeen hinnasta

MARBLEX (MBX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MARBLEX (MBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MBX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MBX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MBX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MBX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MBX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MARBLEX (MBX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MBX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MBX-rahakkeita MEXCistä nyt!

MARBLEX (MBX) -rahakkeen hintahistoria MBX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MBX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MBX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MBX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MBX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MBX-rahakkeen hintaennuste nyt!

