MATH (MATH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MATH (MATH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MATH (MATH) -rahakkeen tiedot

Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others.

Virallinen verkkosivusto:
https://mathwallet.org
Valkoinen paperi:
https://github.com/mathwallet/whitepaper/raw/master/MATH-Whitepaper-EN.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CaGa7pddFXS65Gznqwp42kBhkJQdceoFVT7AQYo8Jr8Q

MATH (MATH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MATH (MATH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M
Kokonaistarjonta:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 114.36M
$ 114.36M$ 114.36M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 21.37M
$ 21.37M$ 21.37M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 3.2905
$ 3.2905$ 3.2905
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.05826977601964492
$ 0.05826977601964492$ 0.05826977601964492
Nykyinen hinta:
$ 0.10685
$ 0.10685$ 0.10685

MATH (MATH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MATH (MATH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MATH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MATH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MATH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MATH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MATH-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MATH (MATH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MATH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MATH (MATH) -rahakkeen hintahistoria

MATH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MATH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MATH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MATH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.