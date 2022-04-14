MATH (MATH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MATH (MATH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MATH (MATH) -rahakkeen tiedot Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others. Virallinen verkkosivusto: https://mathwallet.org Valkoinen paperi: https://github.com/mathwallet/whitepaper/raw/master/MATH-Whitepaper-EN.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/CaGa7pddFXS65Gznqwp42kBhkJQdceoFVT7AQYo8Jr8Q Osta MATH-rahaketta nyt!

MATH (MATH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MATH (MATH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.22M $ 12.22M $ 12.22M Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 114.36M $ 114.36M $ 114.36M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.37M $ 21.37M $ 21.37M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.2905 $ 3.2905 $ 3.2905 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05826977601964492 $ 0.05826977601964492 $ 0.05826977601964492 Nykyinen hinta: $ 0.10685 $ 0.10685 $ 0.10685 Lue lisää MATH (MATH) -rahakkeen hinnasta

MATH (MATH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MATH (MATH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MATH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MATH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MATH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MATH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MATH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MATH (MATH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MATH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MATH-rahakkeita MEXCistä nyt!

MATH (MATH) -rahakkeen hintahistoria MATH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MATH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MATH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MATH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MATH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MATH-rahakkeen hintaennuste nyt!

