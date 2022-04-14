catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu catwifmask (MASKSOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen tiedot

Catwifmask is a memecoin themed around masked cat memes, designed to spread virally by encouraging users to update their profile pictures with masked avatars.

Virallinen verkkosivusto:
https://catwifmask.vip/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6MQpbiTC2YcogidTmKqMLK82qvE9z5QEm7EP3AEDpump

catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.78M
$ 9.78M
Kokonaistarjonta:
$ 999.77M
$ 999.77M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.77M
$ 999.77M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.78M
$ 9.78M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0305
$ 0.0305
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.004530114501800171
$ 0.004530114501800171
Nykyinen hinta:
$ 0.009786
$ 0.009786

catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MASKSOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MASKSOL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MASKSOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MASKSOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MASKSOL-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MASKSOL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen hintahistoria

MASKSOL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MASKSOL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MASKSOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MASKSOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.