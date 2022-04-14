catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu catwifmask (MASKSOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen tiedot Catwifmask is a memecoin themed around masked cat memes, designed to spread virally by encouraging users to update their profile pictures with masked avatars. Virallinen verkkosivusto: https://catwifmask.vip/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6MQpbiTC2YcogidTmKqMLK82qvE9z5QEm7EP3AEDpump Osta MASKSOL-rahaketta nyt!

catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M Kokonaistarjonta: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0305 $ 0.0305 $ 0.0305 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004530114501800171 $ 0.004530114501800171 $ 0.004530114501800171 Nykyinen hinta: $ 0.009786 $ 0.009786 $ 0.009786 Lue lisää catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen hinnasta

catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MASKSOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MASKSOL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MASKSOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MASKSOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MASKSOL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MASKSOL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MASKSOL-rahakkeita MEXCistä nyt!

catwifmask (MASKSOL) -rahakkeen hintahistoria MASKSOL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MASKSOL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MASKSOL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MASKSOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MASKSOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MASKSOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

