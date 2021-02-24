Mask Network (MASK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mask Network (MASK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mask Network (MASK) -rahakkeen tiedot Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. Virallinen verkkosivusto: https://www.mask.io Valkoinen paperi: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 Osta MASK-rahaketta nyt!

Mask Network (MASK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mask Network (MASK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 127.90M $ 127.90M $ 127.90M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 127.90M $ 127.90M $ 127.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 50.39 $ 50.39 $ 50.39 Kaikkien aikojen alin: $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 Nykyinen hinta: $ 1.279 $ 1.279 $ 1.279 Lue lisää Mask Network (MASK) -rahakkeen hinnasta

Mask Network (MASK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mask Network (MASK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MASK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MASK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MASK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MASK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Mask Network (MASK) -rahakkeen hintahistoria MASK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MASK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MASK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MASK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MASK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MASK-rahakkeen hintaennuste nyt!

