MARS4 (MARS4) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MARS4 (MARS4) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

MARS4 (MARS4) -rahakkeen tiedot Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Virallinen verkkosivusto: https://www.mars4.me/ Valkoinen paperi: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87 Osta MARS4-rahaketta nyt!

MARS4 (MARS4) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MARS4 (MARS4) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 273.01K $ 273.01K $ 273.01K Kokonaistarjonta: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 439.80K $ 439.80K $ 439.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.08849 $ 0.08849 $ 0.08849 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 Nykyinen hinta: $ 0.00010995 $ 0.00010995 $ 0.00010995 Lue lisää MARS4 (MARS4) -rahakkeen hinnasta

MARS4 (MARS4) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MARS4 (MARS4) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MARS4-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MARS4-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MARS4-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MARS4-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MARS4-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MARS4 (MARS4) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MARS4-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MARS4-rahakkeita MEXCistä nyt!

MARS4 (MARS4) -rahakkeen hintahistoria MARS4 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MARS4-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MARS4-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MARS4-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MARS4-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MARS4-rahakkeen hintaennuste nyt!

