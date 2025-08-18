Lisätietoja MAN-rahakkeesta

MAN-rahakkeen hintatiedot

MAN-rahakkeen valkoinen paperi

MAN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MAN-rahakkeen tokenomiikka

MAN-rahakkeen hintaennuste

MAN-rahakkeen historia

MAN-osto-opas

MAN/fiat-valuuttamuunnin

MAN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Matrix AI Network-logo

Matrix AI Network – hinta (MAN)

1MAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00664
$0.00664$0.00664
-0.89%1D
USD
Reaaliaikainen Matrix AI Network (MAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:14:35 (UTC+8)

Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0065
$ 0.0065$ 0.0065
24 h:n matalin
$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738
24 h:n korkein

$ 0.0065
$ 0.0065$ 0.0065

$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738

$ 1.7901400327682495
$ 1.7901400327682495$ 1.7901400327682495

$ 0.002571595654983904
$ 0.002571595654983904$ 0.002571595654983904

-1.05%

-0.89%

-6.88%

-6.88%

Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00664. Viimeisen 24 tunnin aikana MAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0065 ja korkeimmillaan $ 0.00738 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.7901400327682495, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002571595654983904.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MAN on muuttunut -1.05% viimeisen tunnin aikana, -0.89% 24 tunnin aikana ja -6.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen markkinatiedot

No.1656

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

$ 94.45K
$ 94.45K$ 94.45K

$ 6.64M
$ 6.64M$ 6.64M

465.22M
465.22M 465.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

765,218,838.0737568
765,218,838.0737568 765,218,838.0737568

46.52%

MAN

Matrix AI Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 94.45K. MAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 465.22M ja sen kokonaistarjonta on 765218838.0737568. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.64M.

Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Matrix AI Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000596-0.89%
30 päivää$ -0.0018-21.33%
60 päivää$ +0.00086+14.87%
90 päivää$ -0.0045-40.40%
Matrix AI Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MAN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000596 (-0.89%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Matrix AI Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0018 (-21.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Matrix AI Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MAN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00086 (+14.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Matrix AI Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0045 (-40.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Matrix AI Network (MAN)?

Tarkista Matrix AI Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Matrix AI Network (MAN)

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Matrix AI Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Matrix AI Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MAN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Matrix AI Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Matrix AI Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Matrix AI Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Matrix AI Network (MAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Matrix AI Network (MAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Matrix AI Network-rahakkeelle.

Tarkista Matrix AI Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen tokenomiikka

Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Matrix AI Network (MAN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Matrix AI Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Matrix AI Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MAN paikallisiin valuuttoihin

1 Matrix AI Network(MAN) - VND
174.7316
1 Matrix AI Network(MAN) - AUD
A$0.010292
1 Matrix AI Network(MAN) - GBP
0.0049136
1 Matrix AI Network(MAN) - EUR
0.0057104
1 Matrix AI Network(MAN) - USD
$0.00664
1 Matrix AI Network(MAN) - MYR
RM0.0280208
1 Matrix AI Network(MAN) - TRY
0.2717752
1 Matrix AI Network(MAN) - JPY
¥0.98272
1 Matrix AI Network(MAN) - ARS
ARS$8.7138712
1 Matrix AI Network(MAN) - RUB
0.5349848
1 Matrix AI Network(MAN) - INR
0.5798048
1 Matrix AI Network(MAN) - IDR
Rp108.8524416
1 Matrix AI Network(MAN) - KRW
9.286704
1 Matrix AI Network(MAN) - PHP
0.3795424
1 Matrix AI Network(MAN) - EGP
￡E.0.3219072
1 Matrix AI Network(MAN) - BRL
R$0.0363208
1 Matrix AI Network(MAN) - CAD
C$0.0091632
1 Matrix AI Network(MAN) - BDT
0.8075568
1 Matrix AI Network(MAN) - NGN
10.1996376
1 Matrix AI Network(MAN) - COP
$26.77414
1 Matrix AI Network(MAN) - ZAR
R.0.1177936
1 Matrix AI Network(MAN) - UAH
0.2734352
1 Matrix AI Network(MAN) - VES
Bs0.90968
1 Matrix AI Network(MAN) - CLP
$6.4408
1 Matrix AI Network(MAN) - PKR
Rs1.8719488
1 Matrix AI Network(MAN) - KZT
3.5679376
1 Matrix AI Network(MAN) - THB
฿0.2168624
1 Matrix AI Network(MAN) - TWD
NT$0.2024536
1 Matrix AI Network(MAN) - AED
د.إ0.0243688
1 Matrix AI Network(MAN) - CHF
Fr0.005312
1 Matrix AI Network(MAN) - HKD
HK$0.0518584
1 Matrix AI Network(MAN) - AMD
֏2.541128
1 Matrix AI Network(MAN) - MAD
.د.م0.0598264
1 Matrix AI Network(MAN) - MXN
$0.1245664
1 Matrix AI Network(MAN) - SAR
ريال0.0249
1 Matrix AI Network(MAN) - PLN
0.0243024
1 Matrix AI Network(MAN) - RON
лв0.028884
1 Matrix AI Network(MAN) - SEK
kr0.0638104
1 Matrix AI Network(MAN) - BGN
лв0.0111552
1 Matrix AI Network(MAN) - HUF
Ft2.2684896
1 Matrix AI Network(MAN) - CZK
0.1405688
1 Matrix AI Network(MAN) - KWD
د.ك0.0020252
1 Matrix AI Network(MAN) - ILS
0.0226424
1 Matrix AI Network(MAN) - AOA
Kz6.0861576
1 Matrix AI Network(MAN) - BHD
.د.ب0.00250328
1 Matrix AI Network(MAN) - BMD
$0.00664
1 Matrix AI Network(MAN) - DKK
kr0.0426288
1 Matrix AI Network(MAN) - HNL
L0.1745656
1 Matrix AI Network(MAN) - MUR
0.3036472
1 Matrix AI Network(MAN) - NAD
$0.1173288
1 Matrix AI Network(MAN) - NOK
kr0.0675952
1 Matrix AI Network(MAN) - NZD
$0.0113544
1 Matrix AI Network(MAN) - PAB
B/.0.00664
1 Matrix AI Network(MAN) - PGK
K0.0274896
1 Matrix AI Network(MAN) - QAR
ر.ق0.0241696
1 Matrix AI Network(MAN) - RSD
дин.0.6700424

Matrix AI Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Matrix AI Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Matrix AI Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Matrix AI Network”

Paljonko Matrix AI Network (MAN) on arvoltaan tänään?
MAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00664 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MAN-USD-parin nykyinen hinta?
MAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00664. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Matrix AI Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MAN markkina-arvo on $ 3.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 465.22M USD.
Mikä oli MAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MAN saavutti ATH-hinnaksi 1.7901400327682495 USD.
Mikä oli MAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002571595654983904 USD.
Mikä on MAN-rahakkeen treidausvolyymi?
MAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 94.45K USD.
Nouseeko MAN tänä vuonna korkeammalle?
MAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:14:35 (UTC+8)

Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MAN-USD-laskin

Summa

MAN
MAN
USD
USD

1 MAN = 0.00664 USD

Treidaa MAN-rahaketta

MANUSDT
$0.00664
$0.00664$0.00664
-0.89%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu