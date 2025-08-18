Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0065
$ 0.0065$ 0.0065
24 h:n matalin
$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738
24 h:n korkein
$ 0.0065
$ 0.0065$ 0.0065
$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738
$ 1.7901400327682495
$ 1.7901400327682495$ 1.7901400327682495
$ 0.002571595654983904
$ 0.002571595654983904$ 0.002571595654983904
-1.05%
-0.89%
-6.88%
-6.88%
Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00664. Viimeisen 24 tunnin aikana MAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0065 ja korkeimmillaan $ 0.00738 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.7901400327682495, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002571595654983904.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MAN on muuttunut -1.05% viimeisen tunnin aikana, -0.89% 24 tunnin aikana ja -6.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen markkinatiedot
No.1656
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
$ 94.45K
$ 94.45K$ 94.45K
$ 6.64M
$ 6.64M$ 6.64M
465.22M
465.22M 465.22M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
765,218,838.0737568
765,218,838.0737568 765,218,838.0737568
46.52%
MAN
Matrix AI Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 94.45K. MAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 465.22M ja sen kokonaistarjonta on 765218838.0737568. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.64M.
Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Matrix AI Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000596
-0.89%
30 päivää
$ -0.0018
-21.33%
60 päivää
$ +0.00086
+14.87%
90 päivää
$ -0.0045
-40.40%
Matrix AI Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MAN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000596 (-0.89%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Matrix AI Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0018 (-21.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Matrix AI Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MAN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00086 (+14.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Matrix AI Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0045 (-40.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Matrix AI Network (MAN)?
The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.
Matrix AI Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Matrix AI Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MAN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Matrix AI Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Matrix AI Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Matrix AI Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Matrix AI Network (MAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Matrix AI Network (MAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Matrix AI Network-rahakkeelle.
Matrix AI Network (MAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Matrix AI Network (MAN) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Matrix AI Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Matrix AI Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.