LUFFY (LUFFY) -rahakkeen tiedot Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team Virallinen verkkosivusto: https://www.luffytoken.com Valkoinen paperi: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 Osta LUFFY-rahaketta nyt!

LUFFY (LUFFY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LUFFY (LUFFY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0003911 $ 0.0003911 $ 0.0003911 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 Nykyinen hinta: $ 0.00003838 $ 0.00003838 $ 0.00003838 Lue lisää LUFFY (LUFFY) -rahakkeen hinnasta

LUFFY (LUFFY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LUFFY (LUFFY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LUFFY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUFFY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LUFFY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUFFY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LUFFY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LUFFY (LUFFY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LUFFY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LUFFY-rahakkeita MEXCistä nyt!

LUFFY (LUFFY) -rahakkeen hintahistoria LUFFY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LUFFY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LUFFY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LUFFY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LUFFY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LUFFY-rahakkeen hintaennuste nyt!

