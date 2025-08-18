Mikä on LUFFY (LUFFY)

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

LUFFY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LUFFY (LUFFY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LUFFY (LUFFY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LUFFY-rahakkeelle.

LUFFY (LUFFY) -rahakkeen tokenomiikka

LUFFY (LUFFY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUFFY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

LUFFY-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton LUFFY toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LUFFY” Paljonko LUFFY (LUFFY) on arvoltaan tänään? LUFFY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003733 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on LUFFY-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00003733 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo LUFFY -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on LUFFY-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen LUFFY markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on LUFFY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? LUFFY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli LUFFY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? LUFFY saavutti ATH-hinnaksi 0.000331926892292076 USD . Mikä oli LUFFY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? LUFFY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000000018032523 USD . Mikä on LUFFY-rahakkeen treidausvolyymi? LUFFY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.54 USD . Nouseeko LUFFY tänä vuonna korkeammalle? LUFFY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUFFY-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

LUFFY (LUFFY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

