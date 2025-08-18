Lisätietoja LOGX-rahakkeesta

LOGX-rahakkeen hintatiedot

LOGX-rahakkeen valkoinen paperi

LOGX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LOGX-rahakkeen tokenomiikka

LOGX-rahakkeen hintaennuste

LOGX-rahakkeen historia

LOGX-osto-opas

LOGX/fiat-valuuttamuunnin

LOGX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

LogX Network-logo

LogX Network – hinta (LOGX)

1LOGX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004596
$0.004596$0.004596
-1.22%1D
USD
Reaaliaikainen LogX Network (LOGX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:26:19 (UTC+8)

LogX Network (LOGX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004592
$ 0.004592$ 0.004592
24 h:n matalin
$ 0.004686
$ 0.004686$ 0.004686
24 h:n korkein

$ 0.004592
$ 0.004592$ 0.004592

$ 0.004686
$ 0.004686$ 0.004686

$ 0.22448504758967733
$ 0.22448504758967733$ 0.22448504758967733

$ 0.004657048651243769
$ 0.004657048651243769$ 0.004657048651243769

-0.05%

-1.22%

-12.63%

-12.63%

LogX Network (LOGX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004596. Viimeisen 24 tunnin aikana LOGX on vaihdellut alimmillaan $ 0.004592 ja korkeimmillaan $ 0.004686 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOGX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.22448504758967733, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004657048651243769.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LOGX on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, -1.22% 24 tunnin aikana ja -12.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LogX Network (LOGX) -rahakkeen markkinatiedot

No.2011

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 84.10K
$ 84.10K$ 84.10K

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

280.14M
280.14M 280.14M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

28.01%

ARB

LogX Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 84.10K. LOGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 280.14M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.60M.

LogX Network (LOGX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän LogX Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00005676-1.22%
30 päivää$ -0.003859-45.65%
60 päivää$ -0.005721-55.46%
90 päivää$ -0.009693-67.84%
LogX Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LOGX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00005676 (-1.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

LogX Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003859 (-45.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

LogX Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LOGX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005721 (-55.46%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

LogX Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.009693 (-67.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle LogX Network (LOGX)?

Tarkista LogX Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on LogX Network (LOGX)

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

LogX Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja LogX Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LOGX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue LogX Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään LogX Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

LogX Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LogX Network (LOGX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LogX Network (LOGX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LogX Network-rahakkeelle.

Tarkista LogX Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

LogX Network (LOGX) -rahakkeen tokenomiikka

LogX Network (LOGX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOGX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

LogX Network (LOGX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa LogX Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa LogX Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LOGX paikallisiin valuuttoihin

1 LogX Network(LOGX) - VND
120.94374
1 LogX Network(LOGX) - AUD
A$0.0071238
1 LogX Network(LOGX) - GBP
0.00340104
1 LogX Network(LOGX) - EUR
0.00395256
1 LogX Network(LOGX) - USD
$0.004596
1 LogX Network(LOGX) - MYR
RM0.01939512
1 LogX Network(LOGX) - TRY
0.18848196
1 LogX Network(LOGX) - JPY
¥0.680208
1 LogX Network(LOGX) - ARS
ARS$6.03941976
1 LogX Network(LOGX) - RUB
0.37025376
1 LogX Network(LOGX) - INR
0.40118484
1 LogX Network(LOGX) - IDR
Rp75.34425024
1 LogX Network(LOGX) - KRW
6.4279656
1 LogX Network(LOGX) - PHP
0.26284524
1 LogX Network(LOGX) - EGP
￡E.0.22281408
1 LogX Network(LOGX) - BRL
R$0.02514012
1 LogX Network(LOGX) - CAD
C$0.00638844
1 LogX Network(LOGX) - BDT
0.55896552
1 LogX Network(LOGX) - NGN
7.07076216
1 LogX Network(LOGX) - COP
$18.532221
1 LogX Network(LOGX) - ZAR
R.0.08130324
1 LogX Network(LOGX) - UAH
0.18926328
1 LogX Network(LOGX) - VES
Bs0.629652
1 LogX Network(LOGX) - CLP
$4.45812
1 LogX Network(LOGX) - PKR
Rs1.30048416
1 LogX Network(LOGX) - KZT
2.46961464
1 LogX Network(LOGX) - THB
฿0.14992152
1 LogX Network(LOGX) - TWD
NT$0.14031588
1 LogX Network(LOGX) - AED
د.إ0.01686732
1 LogX Network(LOGX) - CHF
Fr0.0036768
1 LogX Network(LOGX) - HKD
HK$0.03589476
1 LogX Network(LOGX) - AMD
֏1.76224428
1 LogX Network(LOGX) - MAD
.د.م0.04140996
1 LogX Network(LOGX) - MXN
$0.086175
1 LogX Network(LOGX) - SAR
ريال0.017235
1 LogX Network(LOGX) - PLN
0.01682136
1 LogX Network(LOGX) - RON
лв0.0199926
1 LogX Network(LOGX) - SEK
kr0.04421352
1 LogX Network(LOGX) - BGN
лв0.00772128
1 LogX Network(LOGX) - HUF
Ft1.56912036
1 LogX Network(LOGX) - CZK
0.09725136
1 LogX Network(LOGX) - KWD
د.ك0.00140178
1 LogX Network(LOGX) - ILS
0.0156264
1 LogX Network(LOGX) - AOA
Kz4.20492636
1 LogX Network(LOGX) - BHD
.د.ب0.001732692
1 LogX Network(LOGX) - BMD
$0.004596
1 LogX Network(LOGX) - DKK
kr0.02955228
1 LogX Network(LOGX) - HNL
L0.12069096
1 LogX Network(LOGX) - MUR
0.21017508
1 LogX Network(LOGX) - NAD
$0.0813492
1 LogX Network(LOGX) - NOK
kr0.04678728
1 LogX Network(LOGX) - NZD
$0.00785916
1 LogX Network(LOGX) - PAB
B/.0.004596
1 LogX Network(LOGX) - PGK
K0.01925724
1 LogX Network(LOGX) - QAR
ر.ق0.01672944
1 LogX Network(LOGX) - RSD
дин.0.46387428

LogX Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton LogX Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen LogX Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LogX Network”

Paljonko LogX Network (LOGX) on arvoltaan tänään?
LOGX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004596 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LOGX-USD-parin nykyinen hinta?
LOGX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004596. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LogX Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LOGX markkina-arvo on $ 1.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LOGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LOGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 280.14M USD.
Mikä oli LOGX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LOGX saavutti ATH-hinnaksi 0.22448504758967733 USD.
Mikä oli LOGX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LOGX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004657048651243769 USD.
Mikä on LOGX-rahakkeen treidausvolyymi?
LOGX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 84.10K USD.
Nouseeko LOGX tänä vuonna korkeammalle?
LOGX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LOGX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:26:19 (UTC+8)

LogX Network (LOGX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LOGX-USD-laskin

Summa

LOGX
LOGX
USD
USD

1 LOGX = 0.004596 USD

Treidaa LOGX-rahaketta

LOGXUSDT
$0.004596
$0.004596$0.004596
-1.26%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu