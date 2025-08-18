Lisätietoja LOFI-rahakkeesta

Lofi-logo

Lofi – hinta (LOFI)

1LOFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01893
$0.01893$0.01893
-0.83%1D
USD
Reaaliaikainen Lofi (LOFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:15:27 (UTC+8)

Lofi (LOFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01816
$ 0.01816$ 0.01816
24 h:n matalin
$ 0.02188
$ 0.02188$ 0.02188
24 h:n korkein

$ 0.01816
$ 0.01816$ 0.01816

$ 0.02188
$ 0.02188$ 0.02188

$ 0.2213443972971052
$ 0.2213443972971052$ 0.2213443972971052

$ 0.005561293479436875
$ 0.005561293479436875$ 0.005561293479436875

-0.84%

-0.83%

-18.68%

-18.68%

Lofi (LOFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01894. Viimeisen 24 tunnin aikana LOFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01816 ja korkeimmillaan $ 0.02188 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2213443972971052, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005561293479436875.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LOFI on muuttunut -0.84% viimeisen tunnin aikana, -0.83% 24 tunnin aikana ja -18.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lofi (LOFI) -rahakkeen markkinatiedot

No.862

$ 18.94M
$ 18.94M$ 18.94M

$ 110.26K
$ 110.26K$ 110.26K

$ 18.94M
$ 18.94M$ 18.94M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

SUI

Lofi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.26K. LOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.94M.

Lofi (LOFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lofi-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001584-0.83%
30 päivää$ -0.02545-57.34%
60 päivää$ -0.00603-24.15%
90 päivää$ -0.0255-57.39%
Lofi-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LOFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001584 (-0.83%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Lofi 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02545 (-57.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Lofi-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LOFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00603 (-24.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Lofi-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0255 (-57.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lofi (LOFI)?

Tarkista Lofi-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Lofi (LOFI)

Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.

Lofi on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Lofi-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LOFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Lofi-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lofi-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Lofi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lofi (LOFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lofi (LOFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lofi-rahakkeelle.

Tarkista Lofi-rahakkeen hintaennuste nyt!

Lofi (LOFI) -rahakkeen tokenomiikka

Lofi (LOFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Lofi (LOFI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Lofi:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Lofi MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Lofi-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Lofi toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Lofi-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lofi”

Paljonko Lofi (LOFI) on arvoltaan tänään?
LOFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01894 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LOFI-USD-parin nykyinen hinta?
LOFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01894. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lofi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LOFI markkina-arvo on $ 18.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli LOFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LOFI saavutti ATH-hinnaksi 0.2213443972971052 USD.
Mikä oli LOFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LOFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005561293479436875 USD.
Mikä on LOFI-rahakkeen treidausvolyymi?
LOFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.26K USD.
Nouseeko LOFI tänä vuonna korkeammalle?
LOFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LOFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:15:27 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

