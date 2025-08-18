Lisätietoja LOCK-rahakkeesta

Houdini Swap-logo

Houdini Swap – hinta (LOCK)

$0.1918
-2.83%1D
USD
Reaaliaikainen Houdini Swap (LOCK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:11:33 (UTC+8)

Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-2.84%

-2.83%

-7.35%

-7.35%

Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1918. Viimeisen 24 tunnin aikana LOCK on vaihdellut alimmillaan $ 0.1871 ja korkeimmillaan $ 0.1976 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2982915619561333, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04071961931670599.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LOCK on muuttunut -2.84% viimeisen tunnin aikana, -2.83% 24 tunnin aikana ja -7.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen markkinatiedot

No.915

$ 17.51M
91.28%

ETH

Houdini Swap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.51M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 382.32. LOCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.28M ja sen kokonaistarjonta on 91280812.1061482. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.18M.

Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Houdini Swap-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.005586-2.83%
30 päivää$ +0.0096+5.26%
60 päivää$ +0.0855+80.43%
90 päivää$ +0.0298+18.39%
Houdini Swap-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LOCK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005586 (-2.83%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Houdini Swap 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0096 (+5.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Houdini Swap-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LOCK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0855 (+80.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Houdini Swap-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0298 (+18.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Houdini Swap (LOCK)?

Tarkista Houdini Swap-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Houdini Swap (LOCK)

Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

Houdini Swap on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Houdini Swap-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LOCK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Houdini Swap-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Houdini Swap-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Houdini Swap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Houdini Swap (LOCK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Houdini Swap (LOCK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Houdini Swap-rahakkeelle.

Tarkista Houdini Swap-rahakkeen hintaennuste nyt!

Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen tokenomiikka

Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOCK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Houdini Swap (LOCK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Houdini Swap:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Houdini Swap MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LOCK paikallisiin valuuttoihin

Houdini Swap-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Houdini Swap toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Houdini Swap-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Houdini Swap”

Paljonko Houdini Swap (LOCK) on arvoltaan tänään?
LOCK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1918 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LOCK-USD-parin nykyinen hinta?
LOCK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1918. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Houdini Swap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LOCK markkina-arvo on $ 17.51M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LOCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LOCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.28M USD.
Mikä oli LOCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LOCK saavutti ATH-hinnaksi 1.2982915619561333 USD.
Mikä oli LOCK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LOCK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04071961931670599 USD.
Mikä on LOCK-rahakkeen treidausvolyymi?
LOCK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 382.32 USD.
Nouseeko LOCK tänä vuonna korkeammalle?
LOCK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LOCK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

