Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1918. Viimeisen 24 tunnin aikana LOCK on vaihdellut alimmillaan $ 0.1871 ja korkeimmillaan $ 0.1976 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2982915619561333, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04071961931670599.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LOCK on muuttunut -2.84% viimeisen tunnin aikana, -2.83% 24 tunnin aikana ja -7.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen markkinatiedot
No.915
$ 17.51M
$ 17.51M$ 17.51M
$ 382.32
$ 382.32$ 382.32
$ 19.18M
$ 19.18M$ 19.18M
91.28M
91.28M 91.28M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
91,280,812.1061482
91,280,812.1061482 91,280,812.1061482
91.28%
ETH
Houdini Swap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.51M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 382.32. LOCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.28M ja sen kokonaistarjonta on 91280812.1061482. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.18M.
Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Houdini Swap-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.005586
-2.83%
30 päivää
$ +0.0096
+5.26%
60 päivää
$ +0.0855
+80.43%
90 päivää
$ +0.0298
+18.39%
Houdini Swap-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LOCK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005586 (-2.83%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Houdini Swap 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0096 (+5.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Houdini Swap-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LOCK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0855 (+80.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Houdini Swap-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0298 (+18.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Houdini Swap (LOCK)?
Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.
Houdini Swap on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Houdini Swap-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista LOCK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Houdini Swap-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Houdini Swap-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Houdini Swap-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Houdini Swap (LOCK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Houdini Swap (LOCK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Houdini Swap-rahakkeelle.
Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOCK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Houdini Swap (LOCK) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Houdini Swap:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Houdini Swap MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.