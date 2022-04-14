Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Houdini Swap (LOCK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen tiedot Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Virallinen verkkosivusto: https://houdiniswap.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Osta LOCK-rahaketta nyt!

Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M Kokonaistarjonta: $ 91.28M $ 91.28M $ 91.28M Kierrossa oleva tarjonta: $ 91.28M $ 91.28M $ 91.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.81M $ 21.81M $ 21.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 Nykyinen hinta: $ 0.2181 $ 0.2181 $ 0.2181 Lue lisää Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen hinnasta

Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LOCK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LOCK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LOCK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LOCK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LOCK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LOCK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LOCK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Houdini Swap (LOCK) -rahakkeen hintahistoria LOCK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LOCK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LOCK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LOCK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LOCK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LOCK-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!