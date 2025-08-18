Lisätietoja LKY-rahakkeesta

Luckycoin-logo

Luckycoin – hinta (LKY)

1LKY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Luckycoin (LKY) -hintakaavio
2025-08-22 01:10:40 (UTC+8)

Luckycoin (LKY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.84%

+0.42%

-5.91%

-5.91%

Luckycoin (LKY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.239. Viimeisen 24 tunnin aikana LKY on vaihdellut alimmillaan $ 0.227 ja korkeimmillaan $ 0.245 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 17.01555375778228, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1451754168803282.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LKY on muuttunut +0.84% viimeisen tunnin aikana, +0.42% 24 tunnin aikana ja -5.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Luckycoin (LKY) -rahakkeen markkinatiedot

No.1701

60.35%

LUCKYCOIN

Luckycoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.14K. LKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.07M ja sen kokonaistarjonta on 12070868. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.78M.

Luckycoin (LKY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Luckycoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001+0.42%
30 päivää$ -0.094-28.23%
60 päivää$ +0.029+13.80%
90 päivää$ -0.106-30.73%
Luckycoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LKY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001 (+0.42%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Luckycoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.094 (-28.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Luckycoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LKY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.029 (+13.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Luckycoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.106 (-30.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Luckycoin (LKY)?

Tarkista Luckycoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Luckycoin (LKY)

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

Luckycoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Luckycoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LKY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Luckycoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Luckycoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Luckycoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Luckycoin (LKY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Luckycoin (LKY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Luckycoin-rahakkeelle.

Tarkista Luckycoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Luckycoin (LKY) -rahakkeen tokenomiikka

Luckycoin (LKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LKY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Luckycoin (LKY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Luckycoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Luckycoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LKY paikallisiin valuuttoihin

Luckycoin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Luckycoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Luckycoin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Luckycoin”

Paljonko Luckycoin (LKY) on arvoltaan tänään?
LKY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.239 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LKY-USD-parin nykyinen hinta?
LKY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.239. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Luckycoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LKY markkina-arvo on $ 2.88M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.07M USD.
Mikä oli LKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LKY saavutti ATH-hinnaksi 17.01555375778228 USD.
Mikä oli LKY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LKY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1451754168803282 USD.
Mikä on LKY-rahakkeen treidausvolyymi?
LKY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.14K USD.
Nouseeko LKY tänä vuonna korkeammalle?
LKY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LKY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:10:40 (UTC+8)

Luckycoin (LKY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

