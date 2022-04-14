Luckycoin (LKY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Luckycoin (LKY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Luckycoin (LKY) -rahakkeen tiedot Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024! Virallinen verkkosivusto: http://luckycoinfoundation.org Valkoinen paperi: https://linktr.ee/luckycoinLKY Block Explorer: https://luckyscan.org/ Osta LKY-rahaketta nyt!

Luckycoin (LKY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Luckycoin (LKY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Kokonaistarjonta: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M Kierrossa oleva tarjonta: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 17.615 $ 17.615 $ 17.615 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 Nykyinen hinta: $ 0.248 $ 0.248 $ 0.248 Lue lisää Luckycoin (LKY) -rahakkeen hinnasta

Luckycoin (LKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Luckycoin (LKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LKY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LKY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LKY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LKY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Luckycoin (LKY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LKY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LKY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Luckycoin (LKY) -rahakkeen hintahistoria LKY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LKY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LKY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LKY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LKY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LKY-rahakkeen hintaennuste nyt!

