Laika AI-logo

Laika AI – hinta (LKI)

1LKI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002129
$0.002129$0.002129
+0.28%1D
USD
Reaaliaikainen Laika AI (LKI) -hintakaavio
2025-08-22 01:10:33 (UTC+8)

Laika AI (LKI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002089
$ 0.002089$ 0.002089
24 h:n matalin
$ 0.002164
$ 0.002164$ 0.002164
24 h:n korkein

$ 0.002089
$ 0.002089$ 0.002089

$ 0.002164
$ 0.002164$ 0.002164

$ 0.036466368338449004
$ 0.036466368338449004$ 0.036466368338449004

$ 0.002001475228397724
$ 0.002001475228397724$ 0.002001475228397724

+0.14%

+0.28%

-9.12%

-9.12%

Laika AI (LKI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002123. Viimeisen 24 tunnin aikana LKI on vaihdellut alimmillaan $ 0.002089 ja korkeimmillaan $ 0.002164 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.036466368338449004, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002001475228397724.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LKI on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.28% 24 tunnin aikana ja -9.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Laika AI (LKI) -rahakkeen markkinatiedot

No.2161

$ 909.14K
$ 909.14K$ 909.14K

$ 199.20K
$ 199.20K$ 199.20K

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

428.23M
428.23M 428.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.82%

BSC

Laika AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 909.14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 199.20K. LKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 428.23M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.12M.

Laika AI (LKI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Laika AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000594+0.28%
30 päivää$ -0.000891-29.57%
60 päivää$ +0.000031+1.48%
90 päivää$ -0.002227-51.20%
Laika AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LKI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000594 (+0.28%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Laika AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000891 (-29.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Laika AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LKI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000031 (+1.48%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Laika AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002227 (-51.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Laika AI (LKI)?

Tarkista Laika AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Laika AI (LKI)

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Laika AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Laika AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LKI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Laika AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Laika AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Laika AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Laika AI (LKI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Laika AI (LKI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Laika AI-rahakkeelle.

Tarkista Laika AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Laika AI (LKI) -rahakkeen tokenomiikka

Laika AI (LKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LKI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Laika AI (LKI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Laika AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Laika AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LKI paikallisiin valuuttoihin

1 Laika AI(LKI) - VND
55.866745
1 Laika AI(LKI) - AUD
A$0.00329065
1 Laika AI(LKI) - GBP
0.00157102
1 Laika AI(LKI) - EUR
0.00182578
1 Laika AI(LKI) - USD
$0.002123
1 Laika AI(LKI) - MYR
RM0.00895906
1 Laika AI(LKI) - TRY
0.08687316
1 Laika AI(LKI) - JPY
¥0.314204
1 Laika AI(LKI) - ARS
ARS$2.78607659
1 Laika AI(LKI) - RUB
0.17102888
1 Laika AI(LKI) - INR
0.18538036
1 Laika AI(LKI) - IDR
Rp34.80327312
1 Laika AI(LKI) - KRW
2.9692278
1 Laika AI(LKI) - PHP
0.12141437
1 Laika AI(LKI) - EGP
￡E.0.10292304
1 Laika AI(LKI) - BRL
R$0.01163404
1 Laika AI(LKI) - CAD
C$0.00292974
1 Laika AI(LKI) - BDT
0.25819926
1 Laika AI(LKI) - NGN
3.26111907
1 Laika AI(LKI) - COP
$8.56046675
1 Laika AI(LKI) - ZAR
R.0.03766202
1 Laika AI(LKI) - UAH
0.08742514
1 Laika AI(LKI) - VES
Bs0.290851
1 Laika AI(LKI) - CLP
$2.05931
1 Laika AI(LKI) - PKR
Rs0.59851616
1 Laika AI(LKI) - KZT
1.14077282
1 Laika AI(LKI) - THB
฿0.06935841
1 Laika AI(LKI) - TWD
NT$0.0647515
1 Laika AI(LKI) - AED
د.إ0.00779141
1 Laika AI(LKI) - CHF
Fr0.0016984
1 Laika AI(LKI) - HKD
HK$0.01658063
1 Laika AI(LKI) - AMD
֏0.8124721
1 Laika AI(LKI) - MAD
.د.م0.01912823
1 Laika AI(LKI) - MXN
$0.03982748
1 Laika AI(LKI) - SAR
ريال0.00796125
1 Laika AI(LKI) - PLN
0.00777018
1 Laika AI(LKI) - RON
лв0.00923505
1 Laika AI(LKI) - SEK
kr0.02040203
1 Laika AI(LKI) - BGN
лв0.00356664
1 Laika AI(LKI) - HUF
Ft0.72530172
1 Laika AI(LKI) - CZK
0.04494391
1 Laika AI(LKI) - KWD
د.ك0.000647515
1 Laika AI(LKI) - ILS
0.00723943
1 Laika AI(LKI) - AOA
Kz1.94592057
1 Laika AI(LKI) - BHD
.د.ب0.000800371
1 Laika AI(LKI) - BMD
$0.002123
1 Laika AI(LKI) - DKK
kr0.01362966
1 Laika AI(LKI) - HNL
L0.05581367
1 Laika AI(LKI) - MUR
0.09708479
1 Laika AI(LKI) - NAD
$0.03751341
1 Laika AI(LKI) - NOK
kr0.02161214
1 Laika AI(LKI) - NZD
$0.00363033
1 Laika AI(LKI) - PAB
B/.0.002123
1 Laika AI(LKI) - PGK
K0.00878922
1 Laika AI(LKI) - QAR
ر.ق0.00772772
1 Laika AI(LKI) - RSD
дин.0.21423193

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Laika AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Laika AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Laika AI”

Paljonko Laika AI (LKI) on arvoltaan tänään?
LKI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002123 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LKI-USD-parin nykyinen hinta?
LKI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002123. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Laika AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LKI markkina-arvo on $ 909.14K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 428.23M USD.
Mikä oli LKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LKI saavutti ATH-hinnaksi 0.036466368338449004 USD.
Mikä oli LKI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LKI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002001475228397724 USD.
Mikä on LKI-rahakkeen treidausvolyymi?
LKI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 199.20K USD.
Nouseeko LKI tänä vuonna korkeammalle?
LKI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LKI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:10:33 (UTC+8)

LKI-USD-laskin

Summa

LKI
LKI
USD
USD

1 LKI = 0.002123 USD

Treidaa LKI-rahaketta

LKIUSDT
$0.002129
$0.002129$0.002129
+0.09%

