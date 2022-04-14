Laika AI (LKI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Laika AI (LKI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Laika AI (LKI) -rahakkeen tiedot Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets. Virallinen verkkosivusto: https://app.laikalabs.ai/ Valkoinen paperi: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268 Osta LKI-rahaketta nyt!

Laika AI (LKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Laika AI (LKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 901.01K $ 901.01K $ 901.01K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 428.23M $ 428.23M $ 428.23M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0448 $ 0.0448 $ 0.0448 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002001475228397724 $ 0.002001475228397724 $ 0.002001475228397724 Nykyinen hinta: $ 0.002104 $ 0.002104 $ 0.002104 Lue lisää Laika AI (LKI) -rahakkeen hinnasta

Laika AI (LKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Laika AI (LKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LKI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LKI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Laika AI (LKI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LKI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LKI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Laika AI (LKI) -rahakkeen hintahistoria LKI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LKI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LKI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LKI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LKI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LKI-rahakkeen hintaennuste nyt!

