Lingo (LINGO) -rahakkeen tiedot LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences. Virallinen verkkosivusto: https://lingocoin.io/ Valkoinen paperi: https://bento.me/lingo Block Explorer: https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H Osta LINGO-rahaketta nyt!

Lingo (LINGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lingo (LINGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Kokonaistarjonta: $ 206.34M $ 206.34M $ 206.34M Kierrossa oleva tarjonta: $ 206.34M $ 206.34M $ 206.34M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 34.31M $ 34.31M $ 34.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7568 $ 0.7568 $ 0.7568 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03397787335058237 $ 0.03397787335058237 $ 0.03397787335058237 Nykyinen hinta: $ 0.03431 $ 0.03431 $ 0.03431 Lue lisää Lingo (LINGO) -rahakkeen hinnasta

Lingo (LINGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lingo (LINGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LINGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LINGO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LINGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LINGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LINGO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Lingo (LINGO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LINGO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LINGO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Lingo (LINGO) -rahakkeen hintahistoria LINGO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LINGO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LINGO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LINGO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LINGO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LINGO-rahakkeen hintaennuste nyt!

