iMe Lab-logo

iMe Lab – hinta (LIME)

1LIME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01494
$0.01494$0.01494
+8.65%1D
USD
Reaaliaikainen iMe Lab (LIME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:25:57 (UTC+8)

iMe Lab (LIME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01229
$ 0.01229$ 0.01229
24 h:n matalin
$ 0.01506
$ 0.01506$ 0.01506
24 h:n korkein

$ 0.01229
$ 0.01229$ 0.01229

$ 0.01506
$ 0.01506$ 0.01506

$ 0.4022838344046823
$ 0.4022838344046823$ 0.4022838344046823

$ 0.003896189795708121
$ 0.003896189795708121$ 0.003896189795708121

-0.80%

+8.65%

+13.09%

+13.09%

iMe Lab (LIME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01494. Viimeisen 24 tunnin aikana LIME on vaihdellut alimmillaan $ 0.01229 ja korkeimmillaan $ 0.01506 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LIME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4022838344046823, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003896189795708121.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LIME on muuttunut -0.80% viimeisen tunnin aikana, +8.65% 24 tunnin aikana ja +13.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

iMe Lab (LIME) -rahakkeen markkinatiedot

No.1167

$ 11.27M
$ 11.27M$ 11.27M

$ 59.85K
$ 59.85K$ 59.85K

$ 14.88M
$ 14.88M$ 14.88M

754.34M
754.34M 754.34M

996,079,000
996,079,000 996,079,000

996,079,000
996,079,000 996,079,000

75.73%

BSC

iMe Lab-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.27M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.85K. LIME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 754.34M ja sen kokonaistarjonta on 996079000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.88M.

iMe Lab (LIME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän iMe Lab-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0011894+8.65%
30 päivää$ +0.00439+41.61%
60 päivää$ +0.00607+68.43%
90 päivää$ -0.00131-8.07%
iMe Lab-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LIME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0011894 (+8.65%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

iMe Lab 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00439 (+41.61%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

iMe Lab-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LIME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00607 (+68.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

iMe Lab-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00131 (-8.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle iMe Lab (LIME)?

Tarkista iMe Lab-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on iMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja iMe Lab-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LIME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue iMe Lab-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään iMe Lab-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

iMe Lab-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon iMe Lab (LIME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko iMe Lab (LIME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita iMe Lab-rahakkeelle.

Tarkista iMe Lab-rahakkeen hintaennuste nyt!

iMe Lab (LIME) -rahakkeen tokenomiikka

iMe Lab (LIME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LIME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

iMe Lab (LIME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa iMe Lab:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa iMe Lab MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LIME paikallisiin valuuttoihin

1 iMe Lab(LIME) - VND
393.1461
1 iMe Lab(LIME) - AUD
A$0.023157
1 iMe Lab(LIME) - GBP
0.0110556
1 iMe Lab(LIME) - EUR
0.0128484
1 iMe Lab(LIME) - USD
$0.01494
1 iMe Lab(LIME) - MYR
RM0.0630468
1 iMe Lab(LIME) - TRY
0.6126894
1 iMe Lab(LIME) - JPY
¥2.21112
1 iMe Lab(LIME) - ARS
ARS$19.6320564
1 iMe Lab(LIME) - RUB
1.2035664
1 iMe Lab(LIME) - INR
1.3041126
1 iMe Lab(LIME) - IDR
Rp244.9179936
1 iMe Lab(LIME) - KRW
20.895084
1 iMe Lab(LIME) - PHP
0.8544186
1 iMe Lab(LIME) - EGP
￡E.0.7242912
1 iMe Lab(LIME) - BRL
R$0.0817218
1 iMe Lab(LIME) - CAD
C$0.0207666
1 iMe Lab(LIME) - BDT
1.8170028
1 iMe Lab(LIME) - NGN
22.9845924
1 iMe Lab(LIME) - COP
$60.241815
1 iMe Lab(LIME) - ZAR
R.0.2642886
1 iMe Lab(LIME) - UAH
0.6152292
1 iMe Lab(LIME) - VES
Bs2.04678
1 iMe Lab(LIME) - CLP
$14.4918
1 iMe Lab(LIME) - PKR
Rs4.2274224
1 iMe Lab(LIME) - KZT
8.0278596
1 iMe Lab(LIME) - THB
฿0.4873428
1 iMe Lab(LIME) - TWD
NT$0.4561182
1 iMe Lab(LIME) - AED
د.إ0.0548298
1 iMe Lab(LIME) - CHF
Fr0.011952
1 iMe Lab(LIME) - HKD
HK$0.1166814
1 iMe Lab(LIME) - AMD
֏5.7284442
1 iMe Lab(LIME) - MAD
.د.م0.1346094
1 iMe Lab(LIME) - MXN
$0.280125
1 iMe Lab(LIME) - SAR
ريال0.056025
1 iMe Lab(LIME) - PLN
0.0546804
1 iMe Lab(LIME) - RON
лв0.064989
1 iMe Lab(LIME) - SEK
kr0.1437228
1 iMe Lab(LIME) - BGN
лв0.0250992
1 iMe Lab(LIME) - HUF
Ft5.1006654
1 iMe Lab(LIME) - CZK
0.3161304
1 iMe Lab(LIME) - KWD
د.ك0.0045567
1 iMe Lab(LIME) - ILS
0.050796
1 iMe Lab(LIME) - AOA
Kz13.6687554
1 iMe Lab(LIME) - BHD
.د.ب0.00563238
1 iMe Lab(LIME) - BMD
$0.01494
1 iMe Lab(LIME) - DKK
kr0.0960642
1 iMe Lab(LIME) - HNL
L0.3923244
1 iMe Lab(LIME) - MUR
0.6832062
1 iMe Lab(LIME) - NAD
$0.264438
1 iMe Lab(LIME) - NOK
kr0.1520892
1 iMe Lab(LIME) - NZD
$0.0255474
1 iMe Lab(LIME) - PAB
B/.0.01494
1 iMe Lab(LIME) - PGK
K0.0625986
1 iMe Lab(LIME) - QAR
ر.ق0.0543816
1 iMe Lab(LIME) - RSD
дин.1.5078942

iMe Lab-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton iMe Lab toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen iMe Lab-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”iMe Lab”

Paljonko iMe Lab (LIME) on arvoltaan tänään?
LIME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01494 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LIME-USD-parin nykyinen hinta?
LIME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01494. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on iMe Lab-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LIME markkina-arvo on $ 11.27M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LIME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LIME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 754.34M USD.
Mikä oli LIME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LIME saavutti ATH-hinnaksi 0.4022838344046823 USD.
Mikä oli LIME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LIME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003896189795708121 USD.
Mikä on LIME-rahakkeen treidausvolyymi?
LIME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.85K USD.
Nouseeko LIME tänä vuonna korkeammalle?
LIME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LIME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:25:57 (UTC+8)

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LIME-USD-laskin

Summa

LIME
LIME
USD
USD

1 LIME = 0.01494 USD

Treidaa LIME-rahaketta

LIMEUSDT
$0.01494
$0.01494$0.01494
+8.65%

