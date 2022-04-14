LIF3 (LIF3) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LIF3 (LIF3) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LIF3 (LIF3) -rahakkeen tiedot Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles. Virallinen verkkosivusto: https://lif3.com/ Valkoinen paperi: https://docs.lif3.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x7138Eb0d563f3F6722500936A11DcAe99D738A2c Osta LIF3-rahaketta nyt!

LIF3 (LIF3) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LIF3 (LIF3) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 145.54M $ 145.54M $ 145.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.018888 $ 0.018888 $ 0.018888 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 Nykyinen hinta: $ 0.016373 $ 0.016373 $ 0.016373 Lue lisää LIF3 (LIF3) -rahakkeen hinnasta

LIF3 (LIF3) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LIF3 (LIF3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LIF3-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LIF3-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LIF3-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LIF3-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LIF3-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LIF3 (LIF3) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LIF3-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LIF3-rahakkeita MEXCistä nyt!

LIF3 (LIF3) -rahakkeen hintahistoria LIF3 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LIF3-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LIF3-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LIF3-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LIF3-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LIF3-rahakkeen hintaennuste nyt!

