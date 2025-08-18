Lisätietoja LEE-rahakkeesta

LEE-rahakkeen hintatiedot

LEE-rahakkeen valkoinen paperi

LEE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LEE-rahakkeen tokenomiikka

LEE-rahakkeen hintaennuste

LEE-rahakkeen historia

LEE-osto-opas

LEE/fiat-valuuttamuunnin

LEE-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Love Earn Enjoy-logo

Love Earn Enjoy – hinta (LEE)

1LEE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.1
$2.1$2.1
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Love Earn Enjoy (LEE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:08:17 (UTC+8)

Love Earn Enjoy (LEE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.009
$ 2.009$ 2.009
24 h:n matalin
$ 2.107
$ 2.107$ 2.107
24 h:n korkein

$ 2.009
$ 2.009$ 2.009

$ 2.107
$ 2.107$ 2.107

$ 3.0259402112229754
$ 3.0259402112229754$ 3.0259402112229754

$ 0.6890666926565885
$ 0.6890666926565885$ 0.6890666926565885

+0.09%

0.00%

+13.51%

+13.51%

Love Earn Enjoy (LEE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.1. Viimeisen 24 tunnin aikana LEE on vaihdellut alimmillaan $ 2.009 ja korkeimmillaan $ 2.107 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LEE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.0259402112229754, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.6890666926565885.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LEE on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +13.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Love Earn Enjoy (LEE) -rahakkeen markkinatiedot

No.3857

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 200.22K
$ 200.22K$ 200.22K

$ 14.70B
$ 14.70B$ 14.70B

0.00
0.00 0.00

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

0.00%

BSC

Love Earn Enjoy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 200.22K. LEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 7000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.70B.

Love Earn Enjoy (LEE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Love Earn Enjoy-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.199-8.66%
60 päivää$ -0.174-7.66%
90 päivää$ -0.41-16.34%
Love Earn Enjoy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LEE-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Love Earn Enjoy 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.199 (-8.66%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Love Earn Enjoy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LEE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.174 (-7.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Love Earn Enjoy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.41 (-16.34%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Love Earn Enjoy (LEE)?

Tarkista Love Earn Enjoy-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Love Earn Enjoy (LEE)

Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences.

Love Earn Enjoy on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Love Earn Enjoy-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LEE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Love Earn Enjoy-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Love Earn Enjoy-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Love Earn Enjoy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Love Earn Enjoy (LEE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Love Earn Enjoy (LEE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Love Earn Enjoy-rahakkeelle.

Tarkista Love Earn Enjoy-rahakkeen hintaennuste nyt!

Love Earn Enjoy (LEE) -rahakkeen tokenomiikka

Love Earn Enjoy (LEE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LEE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Love Earn Enjoy (LEE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Love Earn Enjoy:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Love Earn Enjoy MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LEE paikallisiin valuuttoihin

1 Love Earn Enjoy(LEE) - VND
55,261.5
1 Love Earn Enjoy(LEE) - AUD
A$3.255
1 Love Earn Enjoy(LEE) - GBP
1.554
1 Love Earn Enjoy(LEE) - EUR
1.806
1 Love Earn Enjoy(LEE) - USD
$2.1
1 Love Earn Enjoy(LEE) - MYR
RM8.862
1 Love Earn Enjoy(LEE) - TRY
85.932
1 Love Earn Enjoy(LEE) - JPY
¥310.8
1 Love Earn Enjoy(LEE) - ARS
ARS$2,755.893
1 Love Earn Enjoy(LEE) - RUB
169.176
1 Love Earn Enjoy(LEE) - INR
183.372
1 Love Earn Enjoy(LEE) - IDR
Rp34,426.224
1 Love Earn Enjoy(LEE) - KRW
2,937.06
1 Love Earn Enjoy(LEE) - PHP
120.099
1 Love Earn Enjoy(LEE) - EGP
￡E.101.808
1 Love Earn Enjoy(LEE) - BRL
R$11.508
1 Love Earn Enjoy(LEE) - CAD
C$2.898
1 Love Earn Enjoy(LEE) - BDT
255.402
1 Love Earn Enjoy(LEE) - NGN
3,225.789
1 Love Earn Enjoy(LEE) - COP
$8,467.725
1 Love Earn Enjoy(LEE) - ZAR
R.37.254
1 Love Earn Enjoy(LEE) - UAH
86.478
1 Love Earn Enjoy(LEE) - VES
Bs287.7
1 Love Earn Enjoy(LEE) - CLP
$2,037
1 Love Earn Enjoy(LEE) - PKR
Rs592.032
1 Love Earn Enjoy(LEE) - KZT
1,128.414
1 Love Earn Enjoy(LEE) - THB
฿68.607
1 Love Earn Enjoy(LEE) - TWD
NT$64.05
1 Love Earn Enjoy(LEE) - AED
د.إ7.707
1 Love Earn Enjoy(LEE) - CHF
Fr1.68
1 Love Earn Enjoy(LEE) - HKD
HK$16.401
1 Love Earn Enjoy(LEE) - AMD
֏803.67
1 Love Earn Enjoy(LEE) - MAD
.د.م18.921
1 Love Earn Enjoy(LEE) - MXN
$39.396
1 Love Earn Enjoy(LEE) - SAR
ريال7.875
1 Love Earn Enjoy(LEE) - PLN
7.686
1 Love Earn Enjoy(LEE) - RON
лв9.135
1 Love Earn Enjoy(LEE) - SEK
kr20.181
1 Love Earn Enjoy(LEE) - BGN
лв3.528
1 Love Earn Enjoy(LEE) - HUF
Ft717.444
1 Love Earn Enjoy(LEE) - CZK
44.457
1 Love Earn Enjoy(LEE) - KWD
د.ك0.6405
1 Love Earn Enjoy(LEE) - ILS
7.161
1 Love Earn Enjoy(LEE) - AOA
Kz1,924.839
1 Love Earn Enjoy(LEE) - BHD
.د.ب0.7917
1 Love Earn Enjoy(LEE) - BMD
$2.1
1 Love Earn Enjoy(LEE) - DKK
kr13.482
1 Love Earn Enjoy(LEE) - HNL
L55.209
1 Love Earn Enjoy(LEE) - MUR
96.033
1 Love Earn Enjoy(LEE) - NAD
$37.107
1 Love Earn Enjoy(LEE) - NOK
kr21.378
1 Love Earn Enjoy(LEE) - NZD
$3.591
1 Love Earn Enjoy(LEE) - PAB
B/.2.1
1 Love Earn Enjoy(LEE) - PGK
K8.694
1 Love Earn Enjoy(LEE) - QAR
ر.ق7.644
1 Love Earn Enjoy(LEE) - RSD
дин.211.911

Love Earn Enjoy-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Love Earn Enjoy toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Love Earn Enjoy-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Love Earn Enjoy”

Paljonko Love Earn Enjoy (LEE) on arvoltaan tänään?
LEE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.1 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LEE-USD-parin nykyinen hinta?
LEE -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.1. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Love Earn Enjoy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LEE markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli LEE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LEE saavutti ATH-hinnaksi 3.0259402112229754 USD.
Mikä oli LEE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LEE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.6890666926565885 USD.
Mikä on LEE-rahakkeen treidausvolyymi?
LEE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 200.22K USD.
Nouseeko LEE tänä vuonna korkeammalle?
LEE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LEE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:08:17 (UTC+8)

Love Earn Enjoy (LEE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LEE-USD-laskin

Summa

LEE
LEE
USD
USD

1 LEE = 2.1 USD

Treidaa LEE-rahaketta

LEEUSDT
$2.1
$2.1$2.1
-0.09%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu