Mikä on Kommunitas (KOM)

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

Kommunitas on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kommunitas-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista KOM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Kommunitas-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kommunitas-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kommunitas-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kommunitas (KOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kommunitas (KOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kommunitas-rahakkeelle.

Tarkista Kommunitas-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kommunitas (KOM) -rahakkeen tokenomiikka

Kommunitas (KOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kommunitas (KOM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kommunitas:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kommunitas MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KOM paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Kommunitas-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kommunitas toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kommunitas” Paljonko Kommunitas (KOM) on arvoltaan tänään? KOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0006768 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on KOM-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0006768 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo KOM -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Kommunitas-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen KOM markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on KOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? KOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli KOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? KOM saavutti ATH-hinnaksi 0.0137401928558099 USD . Mikä oli KOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? KOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000380504480721245 USD . Mikä on KOM-rahakkeen treidausvolyymi? KOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.16K USD . Nouseeko KOM tänä vuonna korkeammalle? KOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KOM-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Kommunitas (KOM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

