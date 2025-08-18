Lisätietoja KOM-rahakkeesta

Kommunitas-logo

Kommunitas – hinta (KOM)

1KOM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0006768
$0.0006768$0.0006768
-0.71%1D
USD
Reaaliaikainen Kommunitas (KOM) -hintakaavio
2025-08-22 04:12:44 (UTC+8)

Kommunitas (KOM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0006722
$ 0.0006722$ 0.0006722
24 h:n matalin
$ 0.0006963
$ 0.0006963$ 0.0006963
24 h:n korkein

$ 0.0006722
$ 0.0006722$ 0.0006722

$ 0.0006963
$ 0.0006963$ 0.0006963

$ 0.0137401928558099
$ 0.0137401928558099$ 0.0137401928558099

$ 0.000380504480721245
$ 0.000380504480721245$ 0.000380504480721245

-0.02%

-0.71%

-9.83%

-9.83%

Kommunitas (KOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0006768. Viimeisen 24 tunnin aikana KOM on vaihdellut alimmillaan $ 0.0006722 ja korkeimmillaan $ 0.0006963 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0137401928558099, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000380504480721245.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KOM on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.71% 24 tunnin aikana ja -9.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kommunitas (KOM) -rahakkeen markkinatiedot

No.4144

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 66.16K
$ 66.16K$ 66.16K

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

Kommunitas-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.16K. KOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.35M.

Kommunitas (KOM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kommunitas-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000484-0.71%
30 päivää$ -0.0003318-32.90%
60 päivää$ +0.0000666+10.91%
90 päivää$ -0.000084-11.05%
Kommunitas-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KOM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000484 (-0.71%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kommunitas 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0003318 (-32.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kommunitas-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KOM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000666 (+10.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kommunitas-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000084 (-11.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kommunitas (KOM)?

Tarkista Kommunitas-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kommunitas (KOM)

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

Kommunitas on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kommunitas-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KOM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kommunitas-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kommunitas-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kommunitas-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kommunitas (KOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kommunitas (KOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kommunitas-rahakkeelle.

Tarkista Kommunitas-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kommunitas (KOM) -rahakkeen tokenomiikka

Kommunitas (KOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kommunitas (KOM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kommunitas:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kommunitas MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KOM paikallisiin valuuttoihin

1 Kommunitas(KOM) - VND
17.809992
1 Kommunitas(KOM) - AUD
A$0.00104904
1 Kommunitas(KOM) - GBP
0.000500832
1 Kommunitas(KOM) - EUR
0.000582048
1 Kommunitas(KOM) - USD
$0.0006768
1 Kommunitas(KOM) - MYR
RM0.002856096
1 Kommunitas(KOM) - TRY
0.027701424
1 Kommunitas(KOM) - JPY
¥0.1001664
1 Kommunitas(KOM) - ARS
ARS$0.889355808
1 Kommunitas(KOM) - RUB
0.054536544
1 Kommunitas(KOM) - INR
0.059071104
1 Kommunitas(KOM) - IDR
Rp11.095080192
1 Kommunitas(KOM) - KRW
0.947899008
1 Kommunitas(KOM) - PHP
0.038699424
1 Kommunitas(KOM) - EGP
￡E.0.032811264
1 Kommunitas(KOM) - BRL
R$0.003702096
1 Kommunitas(KOM) - CAD
C$0.000940752
1 Kommunitas(KOM) - BDT
0.082312416
1 Kommunitas(KOM) - NGN
1.039625712
1 Kommunitas(KOM) - COP
$2.7290268
1 Kommunitas(KOM) - ZAR
R.0.011992896
1 Kommunitas(KOM) - UAH
0.027870624
1 Kommunitas(KOM) - VES
Bs0.0927216
1 Kommunitas(KOM) - CLP
$0.656496
1 Kommunitas(KOM) - PKR
Rs0.190803456
1 Kommunitas(KOM) - KZT
0.363671712
1 Kommunitas(KOM) - THB
฿0.022104288
1 Kommunitas(KOM) - TWD
NT$0.020649168
1 Kommunitas(KOM) - AED
د.إ0.002483856
1 Kommunitas(KOM) - CHF
Fr0.00054144
1 Kommunitas(KOM) - HKD
HK$0.005285808
1 Kommunitas(KOM) - AMD
֏0.25901136
1 Kommunitas(KOM) - MAD
.د.م0.006097968
1 Kommunitas(KOM) - MXN
$0.012696768
1 Kommunitas(KOM) - SAR
ريال0.002538
1 Kommunitas(KOM) - PLN
0.002477088
1 Kommunitas(KOM) - RON
лв0.00294408
1 Kommunitas(KOM) - SEK
kr0.006510816
1 Kommunitas(KOM) - BGN
лв0.001137024
1 Kommunitas(KOM) - HUF
Ft0.231147504
1 Kommunitas(KOM) - CZK
0.014334624
1 Kommunitas(KOM) - KWD
د.ك0.000206424
1 Kommunitas(KOM) - ILS
0.002307888
1 Kommunitas(KOM) - AOA
Kz0.620348112
1 Kommunitas(KOM) - BHD
.د.ب0.0002544768
1 Kommunitas(KOM) - BMD
$0.0006768
1 Kommunitas(KOM) - DKK
kr0.004351824
1 Kommunitas(KOM) - HNL
L0.017793072
1 Kommunitas(KOM) - MUR
0.030950064
1 Kommunitas(KOM) - NAD
$0.011959056
1 Kommunitas(KOM) - NOK
kr0.006883056
1 Kommunitas(KOM) - NZD
$0.001157328
1 Kommunitas(KOM) - PAB
B/.0.0006768
1 Kommunitas(KOM) - PGK
K0.002801952
1 Kommunitas(KOM) - QAR
ر.ق0.002463552
1 Kommunitas(KOM) - RSD
дин.0.068336496

Kommunitas-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kommunitas toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kommunitas-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kommunitas”

Paljonko Kommunitas (KOM) on arvoltaan tänään?
KOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0006768 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KOM-USD-parin nykyinen hinta?
KOM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0006768. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kommunitas-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KOM markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli KOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KOM saavutti ATH-hinnaksi 0.0137401928558099 USD.
Mikä oli KOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000380504480721245 USD.
Mikä on KOM-rahakkeen treidausvolyymi?
KOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.16K USD.
Nouseeko KOM tänä vuonna korkeammalle?
KOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KOM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:12:44 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

