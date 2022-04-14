KiteAI (KITEAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KiteAI (KITEAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KiteAI (KITEAI) -rahakkeen tiedot SOAR ABOVE THE REST. SECURE, SMART, REVOLUTIONARY. ELEVATE YOUR CRYPTO JOURNEY TODAY. Virallinen verkkosivusto: https://kiteai.tech Valkoinen paperi: https://kiteai.tech/kite%20ai.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xce403dbdff00853860c68739611c64f0bd1c9aff Osta KITEAI-rahaketta nyt!

KiteAI (KITEAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KiteAI (KITEAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000522586 $ 0.000522586 $ 0.000522586 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000133786051045 $ 0.000000133786051045 $ 0.000000133786051045 Nykyinen hinta: $ 0.0000001541 $ 0.0000001541 $ 0.0000001541 Lue lisää KiteAI (KITEAI) -rahakkeen hinnasta

KiteAI (KITEAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KiteAI (KITEAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KITEAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KITEAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KITEAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KITEAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KITEAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KiteAI (KITEAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KITEAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KITEAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

KiteAI (KITEAI) -rahakkeen hintahistoria KITEAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KITEAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KITEAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KITEAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KITEAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KITEAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

