Kodexa (KDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01772. Viimeisen 24 tunnin aikana KDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.01768 ja korkeimmillaan $ 0.01801 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03729922025269791, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.017501182440186544.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KDX on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -3.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Kodexa (KDX) -rahakkeen markkinatiedot
No.5253
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 334.83K
$ 334.83K$ 334.83K
$ 12.40M
$ 12.40M$ 12.40M
0.00
0.00 0.00
699,950,000
699,950,000 699,950,000
699,950,000
699,950,000 699,950,000
0.00%
BSC
Kodexa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 334.83K. KDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 699950000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.40M.
Kodexa (KDX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kodexa-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000039
-0.22%
30 päivää
$ -0.0007
-3.81%
60 päivää
$ -0.00123
-6.50%
90 päivää
$ +0.00772
+77.20%
Kodexa-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään KDX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000039 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Kodexa 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0007 (-3.81%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kodexa-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KDX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00123 (-6.50%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kodexa-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00772 (+77.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kodexa (KDX)?
Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.
Kodexa on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kodexa-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista KDX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Kodexa-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kodexa-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Kodexa-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Kodexa (KDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kodexa (KDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kodexa-rahakkeelle.
Kodexa (KDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kodexa (KDX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Kodexa:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kodexa MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.