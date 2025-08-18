Lisätietoja JUP-rahakkeesta

Jupiter-logo

Jupiter – hinta (JUP)

1JUP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.4834
$0.4834$0.4834
-0.16%1D
USD
Reaaliaikainen Jupiter (JUP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:01:27 (UTC+8)

Jupiter (JUP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4831
$ 0.4831$ 0.4831
24 h:n matalin
$ 0.5088
$ 0.5088$ 0.5088
24 h:n korkein

$ 0.4831
$ 0.4831$ 0.4831

$ 0.5088
$ 0.5088$ 0.5088

$ 2.0433053112987576
$ 2.0433053112987576$ 2.0433053112987576

$ 0.3063747642827529
$ 0.3063747642827529$ 0.3063747642827529

-0.42%

-0.16%

-4.74%

-4.74%

Jupiter (JUP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4831. Viimeisen 24 tunnin aikana JUP on vaihdellut alimmillaan $ 0.4831 ja korkeimmillaan $ 0.5088 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.0433053112987576, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3063747642827529.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JUP on muuttunut -0.42% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -4.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jupiter (JUP) -rahakkeen markkinatiedot

No.60

$ 1.48B
$ 1.48B$ 1.48B

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 3.38B
$ 3.38B$ 3.38B

3.06B
3.06B 3.06B

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

6,999,203,277.356054
6,999,203,277.356054 6,999,203,277.356054

43.68%

0.03%

SOL

Jupiter-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.48B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.18M. JUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.06B ja sen kokonaistarjonta on 6999203277.356054. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.38B.

Jupiter (JUP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Jupiter-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000775-0.16%
30 päivää$ -0.1405-22.54%
60 päivää$ +0.1487+44.46%
90 päivää$ -0.0984-16.93%
Jupiter-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään JUP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000775 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Jupiter 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1405 (-22.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Jupiter-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, JUP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1487 (+44.46%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Jupiter-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0984 (-16.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Jupiter (JUP)?

Tarkista Jupiter-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Jupiter (JUP)

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Jupiter on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Jupiter-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista JUP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Jupiter-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Jupiter-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Jupiter-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jupiter (JUP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jupiter (JUP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jupiter-rahakkeelle.

Tarkista Jupiter-rahakkeen hintaennuste nyt!

Jupiter (JUP) -rahakkeen tokenomiikka

Jupiter (JUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JUP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Jupiter (JUP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Jupiter:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Jupiter MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

JUP paikallisiin valuuttoihin

Jupiter-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Jupiter toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Jupiter-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jupiter”

Paljonko Jupiter (JUP) on arvoltaan tänään?
JUP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4831 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JUP-USD-parin nykyinen hinta?
JUP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4831. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jupiter-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JUP markkina-arvo on $ 1.48B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.06B USD.
Mikä oli JUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JUP saavutti ATH-hinnaksi 2.0433053112987576 USD.
Mikä oli JUP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JUP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3063747642827529 USD.
Mikä on JUP-rahakkeen treidausvolyymi?
JUP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.18M USD.
Nouseeko JUP tänä vuonna korkeammalle?
JUP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JUP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:01:27 (UTC+8)

Jupiter (JUP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

