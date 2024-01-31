JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

NimiJUP

SijoitusNo.63

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0004%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.89%

Kierrossa oleva tarjonta3,111,744,444.42

Enimmäistarjonta7,000,000,000

Kokonaistarjonta6,999,011,858.664097

Kierrossa oleva määrä0.4445%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.0433053112987576,2024-01-31

Alin hinta0.3063747642827529,2025-04-07

Julkinen lohkoketjuSOL

JohdantoJupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Loading...