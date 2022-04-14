Inspect (INSP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Inspect (INSP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Inspect (INSP) -rahakkeen tiedot Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs. Virallinen verkkosivusto: https://www.inspect.xyz Valkoinen paperi: https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457 Osta INSP-rahaketta nyt!

Inspect (INSP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Inspect (INSP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 26.99M $ 26.99M $ 26.99M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 798.37M $ 798.37M $ 798.37M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.81M $ 33.81M $ 33.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4096 $ 0.4096 $ 0.4096 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 Nykyinen hinta: $ 0.03381 $ 0.03381 $ 0.03381 Lue lisää Inspect (INSP) -rahakkeen hinnasta

Inspect (INSP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Inspect (INSP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä INSP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INSP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät INSP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INSP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka INSP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Inspect (INSP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita INSP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan INSP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Inspect (INSP) -rahakkeen hintahistoria INSP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu INSP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

INSP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne INSP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? INSP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso INSP-rahakkeen hintaennuste nyt!

