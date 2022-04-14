Hivemapper (HONEY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hivemapper (HONEY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hivemapper (HONEY) -rahakkeen tiedot Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Virallinen verkkosivusto: https://hivemapper.com/ Valkoinen paperi: https://docs.hivemapper.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy Osta HONEY-rahaketta nyt!

Hivemapper (HONEY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hivemapper (HONEY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 95.38M $ 95.38M $ 95.38M Kokonaistarjonta: $ 6.49B $ 6.49B $ 6.49B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.68B $ 4.68B $ 4.68B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 203.90M $ 203.90M $ 203.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.14067 $ 0.14067 $ 0.14067 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 Nykyinen hinta: $ 0.02039 $ 0.02039 $ 0.02039 Lue lisää Hivemapper (HONEY) -rahakkeen hinnasta

Hivemapper (HONEY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hivemapper (HONEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HONEY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HONEY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HONEY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HONEY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Hivemapper (HONEY) -rahakkeen hintahistoria HONEY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HONEY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HONEY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HONEY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HONEY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HONEY-rahakkeen hintaennuste nyt!

