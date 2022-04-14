HoldCoin (HOLD) -rahakkeen tokenomiikka
HoldCoin (HOLD) -rahakkeen tiedot
In the crypto asset management simulator game HoldCoin, which is based on Telegram, users can HOLD assets and create a portfolio to generate coins. Holdcoin is distinct in that it incorporates Web3 principles into its basic gaming platform to teach users how to handle cryptocurrency assets and enjoy the advantages of a Decentralized economy. Players can earn coins and experience the genuine asset management process in the game by "HOLD" and building their portfolio of assets.
HoldCoin (HOLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu HoldCoin (HOLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
HoldCoin (HOLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
HoldCoin (HOLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä HOLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOLD-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät HOLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
HOLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
Haluatko tietää, minne HOLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa?
