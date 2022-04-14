HoldCoin (HOLD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HoldCoin (HOLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HoldCoin (HOLD) -rahakkeen tiedot In the crypto asset management simulator game HoldCoin, which is based on Telegram, users can HOLD assets and create a portfolio to generate coins. Holdcoin is distinct in that it incorporates Web3 principles into its basic gaming platform to teach users how to handle cryptocurrency assets and enjoy the advantages of a Decentralized economy. Players can earn coins and experience the genuine asset management process in the game by "HOLD" and building their portfolio of assets. Virallinen verkkosivusto: https://t.me/theHoldCoinBot Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQCz_xK2vAf6DHSrmSQ3mV-uEigJbKPP0tWUpqkqYW-RHoLD#transactions Osta HOLD-rahaketta nyt!

HoldCoin (HOLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HoldCoin (HOLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 415.80K $ 415.80K $ 415.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0138 $ 0.0138 $ 0.0138 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000040199002047455 $ 0.000040199002047455 $ 0.000040199002047455 Nykyinen hinta: $ 0.00004158 $ 0.00004158 $ 0.00004158 Lue lisää HoldCoin (HOLD) -rahakkeen hinnasta

HoldCoin (HOLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HoldCoin (HOLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOLD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HOLD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HoldCoin (HOLD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HOLD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HOLD-rahakkeita MEXCistä nyt!

HoldCoin (HOLD) -rahakkeen hintahistoria HOLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOLD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HOLD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HOLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HOLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

