Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Helium Network Token (HNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tiedot Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. Virallinen verkkosivusto: https://www.helium.com/ Valkoinen paperi: http://docs.helium.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux Osta HNT-rahaketta nyt!

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Helium Network Token (HNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 502.72M $ 502.72M $ 502.72M Kokonaistarjonta: $ 185.99M $ 185.99M $ 185.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 185.99M $ 185.99M $ 185.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 602.77M $ 602.77M $ 602.77M Kaikkien aikojen korkein: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 Kaikkien aikojen alin: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 Nykyinen hinta: $ 2.703 $ 2.703 $ 2.703 Lue lisää Helium Network Token (HNT) -rahakkeen hinnasta

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HNT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HNT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Helium Network Token (HNT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HNT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HNT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen hintahistoria HNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HNT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HNT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HNT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HNT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HNT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!