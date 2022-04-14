Sudeng (HIPPO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sudeng (HIPPO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sudeng (HIPPO) -rahakkeen tiedot No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people. Virallinen verkkosivusto: https://www.hippocto.meme/ Block Explorer: https://suiscan.xyz/coin/0x8993129d72e733985f7f1a00396cbd055bad6f817fee36576ce483c8bbb8b87b::sudeng::SUDENG Osta HIPPO-rahaketta nyt!

Sudeng (HIPPO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sudeng (HIPPO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.47M $ 19.47M $ 19.47M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.47M $ 19.47M $ 19.47M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.029999 $ 0.029999 $ 0.029999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 Nykyinen hinta: $ 0.001947 $ 0.001947 $ 0.001947 Lue lisää Sudeng (HIPPO) -rahakkeen hinnasta

Sudeng (HIPPO) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten HIPPO-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Overview sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the hippo Su Deng. It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand. Issuance Mechanism Type: Community memecoin on Sui blockchain.

Community memecoin on Sui blockchain. Launch: 2024, during the memecoin boom on Sui.

2024, during the memecoin boom on Sui. Supply: The specific total supply is not detailed in the available sources, but HIPPO is listed and traded on major centralized and decentralized exchanges, indicating a fixed and public supply. Allocation Mechanism Community-Driven: The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale.

The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale. Charity Allocation: A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts.

A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts. Exchange Listings: HIPPO is available on major CEXs and DEXs, suggesting broad distribution through open market trading. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement.

HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement. Philanthropy: Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives.

Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives. Community Engagement: The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem.

The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem. No Explicit Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or direct on-chain incentives for holding HIPPO. Locking Mechanism No Locking/Unlocking: There is no mention of token locking, vesting, or scheduled unlocks. The token appears to be fully liquid and tradable upon acquisition. Unlocking Time Immediate Liquidity: Tokens are available for trading immediately after acquisition, with no vesting or delayed unlocks reported. Token Economics Table Aspect Details Issuance Mechanism Community launch, Sui blockchain, 2024 Allocation Mechanism Community-driven, charity allocation, exchange distribution Usage/Incentive Trading, holding, philanthropy, community engagement Locking Mechanism None reported; tokens are fully liquid Unlocking Time Immediate; no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Charity Focus: HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand.

HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand. No Advanced Tokenomics: Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance.

Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance. Market Performance: HIPPO reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong speculative and community interest. References Official Website

Sui Blockchain Explorer

CMC Listing

KuCoin HIPPO Page Summary:

sudeng (HIPPO) is a fully liquid, community-driven memecoin on Sui with a unique philanthropic angle. There are no complex issuance, allocation, or locking mechanisms—its value is derived from community engagement, trading activity, and its charitable mission.

Sudeng (HIPPO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sudeng (HIPPO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HIPPO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HIPPO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HIPPO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HIPPO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Sudeng (HIPPO) -rahakkeen hintahistoria HIPPO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HIPPO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HIPPO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HIPPO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HIPPO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HIPPO-rahakkeen hintaennuste nyt!

