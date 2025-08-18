HyperGPT (HGPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.006886. Viimeisen 24 tunnin aikana HGPT on vaihdellut alimmillaan $ 0.006845 ja korkeimmillaan $ 0.006957 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HGPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.10468220987756303, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003368045600990264.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HGPT on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -2.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
HyperGPT (HGPT) -rahakkeen markkinatiedot
No.1387
$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M
$ 517.55K
$ 517.55K$ 517.55K
$ 6.89M
$ 6.89M$ 6.89M
784.08M
784.08M 784.08M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
997,742,373
997,742,373 997,742,373
78.40%
BSC
HyperGPT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 517.55K. HGPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 784.08M ja sen kokonaistarjonta on 997742373. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.89M.
HyperGPT (HGPT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän HyperGPT-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00001795
-0.26%
30 päivää
$ -0.001702
-19.82%
60 päivää
$ +0.000553
+8.73%
90 päivää
$ -0.005167
-42.87%
HyperGPT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HGPT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001795 (-0.26%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
HyperGPT 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001702 (-19.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
HyperGPT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HGPT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000553 (+8.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
HyperGPT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005167 (-42.87%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle HyperGPT (HGPT)?
HyperGPT is a marketplace for all AI solutions and seamless SDK where you can access integrated AI solutions. HyperGPT is not only a company that provides AI solutions, but also a marketplace that lists all AI solutions on a single platform and provides easy access for the user. With the unique SDK it has developed, it integrates the APIs of both popular and new AI solutions and offers solutions that allow developers or zero-knowledge users to pay as much as they use all AI APIs with a credit model through a single account.
HyperGPT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja HyperGPT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista HGPT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue HyperGPT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään HyperGPT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
HyperGPT-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon HyperGPT (HGPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HyperGPT (HGPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HyperGPT-rahakkeelle.
HyperGPT (HGPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HGPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
HyperGPT (HGPT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa HyperGPT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa HyperGPT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.