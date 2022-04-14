Hamster (HAM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hamster (HAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hamster (HAM) -rahakkeen tiedot Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Virallinen verkkosivusto: https://swaphamster.io/ Valkoinen paperi: https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e Osta HAM-rahaketta nyt!

Hamster (HAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hamster (HAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 840.44K $ 840.44K $ 840.44K Kokonaistarjonta: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 2,384.23T $ 2,384.23T $ 2,384.23T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000008 $ 0.00000008 $ 0.00000008 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0000000003525 $ 0.0000000003525 $ 0.0000000003525 Lue lisää Hamster (HAM) -rahakkeen hinnasta

Hamster (HAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hamster (HAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HAM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HAM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hamster (HAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HAM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hamster (HAM) -rahakkeen hintahistoria HAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HAM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HAM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

