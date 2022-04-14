Hamster (HAM) -rahakkeen tokenomiikka

Hamster (HAM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Hamster (HAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Hamster (HAM) -rahakkeen tiedot

Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success.

Virallinen verkkosivusto:
https://swaphamster.io/
Valkoinen paperi:
https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e

Hamster (HAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Hamster (HAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 840.44K
$ 840.44K
Kokonaistarjonta:
$ 10,000.00T
$ 10,000.00T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2,384.23T
$ 2,384.23T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.53M
$ 3.53M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00000008
$ 0.00000008
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.0000000003525
$ 0.0000000003525

Hamster (HAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Hamster (HAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä HAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HAM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät HAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HAM-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Hamster (HAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Hamster (HAM) -rahakkeen hintahistoria

HAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

HAM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne HAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.