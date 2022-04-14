NodeAI (GPU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NodeAI (GPU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NodeAI (GPU) -rahakkeen tiedot Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence. Virallinen verkkosivusto: https://nodes.ai Valkoinen paperi: https://docs.nodes.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870 Osta GPU-rahaketta nyt!

NodeAI (GPU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NodeAI (GPU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 30.21M $ 30.21M $ 30.21M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 98.07M $ 98.07M $ 98.07M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 30.80M $ 30.80M $ 30.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.4594 $ 2.4594 $ 2.4594 Kaikkien aikojen alin: $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 $ 0.022616526503786424 Nykyinen hinta: $ 0.308 $ 0.308 $ 0.308 Lue lisää NodeAI (GPU) -rahakkeen hinnasta

NodeAI (GPU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NodeAI (GPU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GPU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GPU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GPU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GPU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NodeAI (GPU) -rahakkeen hintahistoria GPU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GPU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GPU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GPU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GPU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GPU-rahakkeen hintaennuste nyt!

