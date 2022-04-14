GOLD (GOLD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GOLD (GOLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GOLD (GOLD) -rahakkeen tiedot $GOLD is a visionary blockchain project celebrating the timeless value of gold. It blends digital innovation with the stability of precious metals, offering a unique ecosystem for wealth preservation. Backed by real gold assets, $GOLD empowers users with secure, transparent transactions and a roadmap for global adoption. Virallinen verkkosivusto: https://gold2025.club Block Explorer: https://solscan.io/token/H1PevUqmTe8WU9An9JCxt2LMR4WvesNjMF5R7GZ7qpRE Osta GOLD-rahaketta nyt!

GOLD (GOLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GOLD (GOLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Kokonaistarjonta: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 42,00K $ 42,00K $ 42,00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0,00000000003 $ 0,00000000003 $ 0,00000000003 Kaikkien aikojen alin: $ 0,000000000000243445 $ 0,000000000000243445 $ 0,000000000000243445 Nykyinen hinta: $ 0,00000000000042 $ 0,00000000000042 $ 0,00000000000042 Lue lisää GOLD (GOLD) -rahakkeen hinnasta

GOLD (GOLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GOLD (GOLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GOLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOLD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GOLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GOLD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GOLD (GOLD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GOLD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GOLD-rahakkeita MEXCistä nyt!

GOLD (GOLD) -rahakkeen hintahistoria GOLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GOLD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GOLD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GOLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GOLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

