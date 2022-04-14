Gluteus Maximus AI (GLUTEU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gluteus Maximus AI (GLUTEU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) -rahakkeen tiedot Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. Virallinen verkkosivusto: https://www.gluteusmaximus.org/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a Osta GLUTEU-rahaketta nyt!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gluteus Maximus AI (GLUTEU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 656.10K $ 656.10K $ 656.10K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 Nykyinen hinta: $ 0.0006561 $ 0.0006561 $ 0.0006561 Lue lisää Gluteus Maximus AI (GLUTEU) -rahakkeen hinnasta

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gluteus Maximus AI (GLUTEU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GLUTEU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GLUTEU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GLUTEU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GLUTEU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GLUTEU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gluteus Maximus AI (GLUTEU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GLUTEU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GLUTEU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) -rahakkeen hintahistoria GLUTEU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GLUTEU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GLUTEU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GLUTEU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GLUTEU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GLUTEU-rahakkeen hintaennuste nyt!

