GameBuild (GAME2) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GameBuild (GAME2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GameBuild (GAME2) -rahakkeen tiedot GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers Virallinen verkkosivusto: https://gamebuild.xyz/ Valkoinen paperi: https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D Osta GAME2-rahaketta nyt!

GameBuild (GAME2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GameBuild (GAME2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 66.80M Kokonaistarjonta: $ 21.42B Kierrossa oleva tarjonta: $ 18.09B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 79.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0207 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002490664239146623 Nykyinen hinta: $ 0.003692 Lue lisää GameBuild (GAME2) -rahakkeen hinnasta

GameBuild (GAME2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GameBuild (GAME2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GAME2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAME2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GAME2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAME2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GAME2-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GameBuild (GAME2) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GAME2-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GAME2-rahakkeita MEXCistä nyt!

GameBuild (GAME2) -rahakkeen hintahistoria GAME2 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GAME2-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GAME2-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GAME2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GAME2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GAME2-rahakkeen hintaennuste nyt!

