FUND (FUND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FUND (FUND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

FUND (FUND) -rahakkeen tiedot Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND's supply starts at 0. It's purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles. Virallinen verkkosivusto: https://unification.com/ Block Explorer: https://explorer.unification.io

FUND (FUND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FUND (FUND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K Kokonaistarjonta: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 34.45M $ 34.45M $ 34.45M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.73 $ 0.73 $ 0.73 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002025981600393139 $ 0.002025981600393139 $ 0.002025981600393139 Nykyinen hinta: $ 0.02282 $ 0.02282 $ 0.02282

FUND (FUND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FUND (FUND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FUND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FUND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FUND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FUND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FUND (FUND) -rahakkeen hintahistoria FUND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

FUND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FUND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FUND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

