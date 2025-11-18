FreeStyle Classic (FST) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu FreeStyle Classic (FST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:35:01 (UTC+8)
USD

FreeStyle Classic (FST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu FreeStyle Classic (FST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.04M
$ 4.04M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 84.00M
$ 84.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 48.08M
$ 48.08M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.16561
$ 0.16561
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232
Nykyinen hinta:
$ 0.04808
$ 0.04808

FreeStyle Classic (FST) -rahakkeen tiedot

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.freestyle-classic.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xfa35e2250e376c23955247383dc32c79082e7fcc#balances

FreeStyle Classic (FST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

FreeStyle Classic (FST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FST-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FST-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään FreeStyle Classic (FST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

FreeStyle Classic (FST) -rahakkeen hintahistoria

FST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

FST-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

