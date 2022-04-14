FIT (FIT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FIT (FIT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FIT (FIT) -rahakkeen tiedot SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands. Virallinen verkkosivusto: https://thesnkrz.com/ Valkoinen paperi: https://thesnkrz.gitbook.io/en Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9B01637302B6Adfc2C82678e2A8D680CFF6337B7 Osta FIT-rahaketta nyt!

FIT (FIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FIT (FIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 280.26K $ 280.26K $ 280.26K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03729 $ 0.03729 $ 0.03729 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00004671 $ 0.00004671 $ 0.00004671 Lue lisää FIT (FIT) -rahakkeen hinnasta

FIT (FIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FIT (FIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FIT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FIT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FIT (FIT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FIT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FIT-rahakkeita MEXCistä nyt!

FIT (FIT) -rahakkeen hintahistoria FIT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FIT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FIT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FIT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FIT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FIT-rahakkeen hintaennuste nyt!

