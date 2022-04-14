FINE (FINE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FINE (FINE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FINE (FINE) -rahakkeen tiedot “This Is Fine” is unique as a meme for two reasons. One, while sometimes modified, it’s most commonly used in an unaltered state. Second, it’s still popular and used, despite now being nearly nine years old. Virallinen verkkosivusto: https://www.finerc.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba Osta FINE-rahaketta nyt!

FINE (FINE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FINE (FINE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 854.17K $ 854.17K $ 854.17K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 Nykyinen hinta: $ 0.0000000020304 $ 0.0000000020304 $ 0.0000000020304 Lue lisää FINE (FINE) -rahakkeen hinnasta

FINE (FINE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FINE (FINE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FINE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FINE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FINE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FINE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FINE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FINE (FINE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FINE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FINE-rahakkeita MEXCistä nyt!

FINE (FINE) -rahakkeen hintahistoria FINE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FINE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FINE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FINE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FINE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FINE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!