Filecoin (FIL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Filecoin (FIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Filecoin (FIL) -rahakkeen tiedot Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above. Virallinen verkkosivusto: https://filecoin.io/ Valkoinen paperi: https://docs.filecoin.io/ Block Explorer: https://filfox.io/en?utm_source=cmc Osta FIL-rahaketta nyt!

Filecoin (FIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Filecoin (FIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Kokonaistarjonta: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Kierrossa oleva tarjonta: $ 684.74M $ 684.74M $ 684.74M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.77B $ 4.77B $ 4.77B Kaikkien aikojen korkein: $ 237.8643 $ 237.8643 $ 237.8643 Kaikkien aikojen alin: $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 Nykyinen hinta: $ 2.434 $ 2.434 $ 2.434 Lue lisää Filecoin (FIL) -rahakkeen hinnasta

Filecoin (FIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Filecoin (FIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FIL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FIL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Filecoin (FIL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FIL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FIL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Filecoin (FIL) -rahakkeen hintahistoria FIL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FIL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FIL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FIL-rahakkeen hintaennuste nyt!

