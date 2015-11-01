Mikä on Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ethereum Classic on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ethereum Classic-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista ETC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Ethereum Classic-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ethereum Classic-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ethereum Classic-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ethereum Classic (ETC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ethereum Classic (ETC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ethereum Classic-rahakkeelle.

Tarkista Ethereum Classic-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen tokenomiikka

Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ETC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ethereum Classic (ETC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ethereum Classic:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ethereum Classic MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Ethereum Classic-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ethereum Classic toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ethereum Classic” Paljonko Ethereum Classic (ETC) on arvoltaan tänään? ETC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 20.99 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ETC-USD-parin nykyinen hinta? $ 20.99 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ETC -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Ethereum Classic-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ETC markkina-arvo on $ 3.22B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ETC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ETC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 153.19M USD . Mikä oli ETC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ETC saavutti ATH-hinnaksi 176.15769168 USD . Mikä oli ETC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ETC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.45244601368904114 USD . Mikä on ETC-rahakkeen treidausvolyymi? ETC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.64M USD . Nouseeko ETC tänä vuonna korkeammalle? ETC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ETC-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

