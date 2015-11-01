Lisätietoja ETC-rahakkeesta

Ethereum Classic-logo

Ethereum Classic – hinta (ETC)

1ETC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$20.99
$20.99$20.99
+0.04%1D
USD
Reaaliaikainen Ethereum Classic (ETC) -hintakaavio
Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 20.92
$ 20.92$ 20.92
24 h:n matalin
$ 21.72
$ 21.72$ 21.72
24 h:n korkein

$ 20.92
$ 20.92$ 20.92

$ 21.72
$ 21.72$ 21.72

$ 176.15769168
$ 176.15769168$ 176.15769168

$ 0.45244601368904114
$ 0.45244601368904114$ 0.45244601368904114

-0.48%

+0.04%

-5.63%

-5.63%

Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 20.99. Viimeisen 24 tunnin aikana ETC on vaihdellut alimmillaan $ 20.92 ja korkeimmillaan $ 21.72 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ETC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 176.15769168, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.45244601368904114.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ETC on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, +0.04% 24 tunnin aikana ja -5.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen markkinatiedot

No.35

$ 3.22B
$ 3.22B$ 3.22B

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

$ 4.42B
$ 4.42B$ 4.42B

153.19M
153.19M 153.19M

210,700,000
210,700,000 210,700,000

210,700,000
210,700,000 210,700,000

72.70%

0.08%

2015-11-01 00:00:00

$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523

ETC

Ethereum Classic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.22B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.64M. ETC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 153.19M ja sen kokonaistarjonta on 210700000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.42B.

Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ethereum Classic-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0084+0.04%
30 päivää$ -3.02-12.58%
60 päivää$ +6.14+41.34%
90 päivää$ +1.94+10.18%
Ethereum Classic-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ETC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0084 (+0.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ethereum Classic 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -3.02 (-12.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ethereum Classic-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ETC-rahakkeiden hinta muuttui $ +6.14 (+41.34%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ethereum Classic-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +1.94 (+10.18%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ethereum Classic (ETC)?

Tarkista Ethereum Classic-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ethereum Classic on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ethereum Classic-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ETC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ethereum Classic-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ethereum Classic-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ethereum Classic-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ethereum Classic (ETC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ethereum Classic (ETC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ethereum Classic-rahakkeelle.

Tarkista Ethereum Classic-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen tokenomiikka

Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ETC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ethereum Classic (ETC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ethereum Classic:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ethereum Classic MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ETC paikallisiin valuuttoihin

1 Ethereum Classic(ETC) - VND
552,351.85
1 Ethereum Classic(ETC) - AUD
A$32.5345
1 Ethereum Classic(ETC) - GBP
15.5326
1 Ethereum Classic(ETC) - EUR
18.0514
1 Ethereum Classic(ETC) - USD
$20.99
1 Ethereum Classic(ETC) - MYR
RM88.5778
1 Ethereum Classic(ETC) - TRY
859.1207
1 Ethereum Classic(ETC) - JPY
¥3,106.52
1 Ethereum Classic(ETC) - ARS
ARS$27,545.8067
1 Ethereum Classic(ETC) - RUB
1,691.3742
1 Ethereum Classic(ETC) - INR
1,833.0567
1 Ethereum Classic(ETC) - IDR
Rp344,098.3056
1 Ethereum Classic(ETC) - KRW
29,438.8948
1 Ethereum Classic(ETC) - PHP
1,200.4181
1 Ethereum Classic(ETC) - EGP
￡E.1,017.8051
1 Ethereum Classic(ETC) - BRL
R$115.2351
1 Ethereum Classic(ETC) - CAD
C$29.1761
1 Ethereum Classic(ETC) - BDT
2,552.8038
1 Ethereum Classic(ETC) - NGN
32,193.2026
1 Ethereum Classic(ETC) - COP
$84,636.9275
1 Ethereum Classic(ETC) - ZAR
R.372.5725
1 Ethereum Classic(ETC) - UAH
864.3682
1 Ethereum Classic(ETC) - VES
Bs2,875.63
1 Ethereum Classic(ETC) - CLP
$20,318.32
1 Ethereum Classic(ETC) - PKR
Rs5,952.764
1 Ethereum Classic(ETC) - KZT
11,278.7666
1 Ethereum Classic(ETC) - THB
฿685.5334
1 Ethereum Classic(ETC) - TWD
NT$640.195
1 Ethereum Classic(ETC) - AED
د.إ77.0333
1 Ethereum Classic(ETC) - CHF
Fr16.792
1 Ethereum Classic(ETC) - HKD
HK$163.9319
1 Ethereum Classic(ETC) - AMD
֏8,032.873
1 Ethereum Classic(ETC) - MAD
.د.م189.1199
1 Ethereum Classic(ETC) - MXN
$393.9823
1 Ethereum Classic(ETC) - SAR
ريال78.7125
1 Ethereum Classic(ETC) - PLN
76.8234
1 Ethereum Classic(ETC) - RON
лв91.3065
1 Ethereum Classic(ETC) - SEK
kr201.9238
1 Ethereum Classic(ETC) - BGN
лв35.2632
1 Ethereum Classic(ETC) - HUF
Ft7,173.5424
1 Ethereum Classic(ETC) - CZK
444.1484
1 Ethereum Classic(ETC) - KWD
د.ك6.40195
1 Ethereum Classic(ETC) - ILS
71.5759
1 Ethereum Classic(ETC) - AOA
Kz19,133.8543
1 Ethereum Classic(ETC) - BHD
.د.ب7.89224
1 Ethereum Classic(ETC) - BMD
$20.99
1 Ethereum Classic(ETC) - DKK
kr134.9657
1 Ethereum Classic(ETC) - HNL
L548.6786
1 Ethereum Classic(ETC) - MUR
959.8727
1 Ethereum Classic(ETC) - NAD
$371.3131
1 Ethereum Classic(ETC) - NOK
kr213.6782
1 Ethereum Classic(ETC) - NZD
$35.8929
1 Ethereum Classic(ETC) - PAB
B/.20.99
1 Ethereum Classic(ETC) - PGK
K88.5778
1 Ethereum Classic(ETC) - QAR
ر.ق76.4036
1 Ethereum Classic(ETC) - RSD
дин.2,118.5207

Ethereum Classic-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ethereum Classic toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ethereum Classic-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ethereum Classic”

Paljonko Ethereum Classic (ETC) on arvoltaan tänään?
ETC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 20.99 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ETC-USD-parin nykyinen hinta?
ETC -USD-parin nykyinen hinta on $ 20.99. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ethereum Classic-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ETC markkina-arvo on $ 3.22B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ETC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ETC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 153.19M USD.
Mikä oli ETC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ETC saavutti ATH-hinnaksi 176.15769168 USD.
Mikä oli ETC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ETC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.45244601368904114 USD.
Mikä on ETC-rahakkeen treidausvolyymi?
ETC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.64M USD.
Nouseeko ETC tänä vuonna korkeammalle?
ETC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ETC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

