Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 20.99. Viimeisen 24 tunnin aikana ETC on vaihdellut alimmillaan $ 20.92 ja korkeimmillaan $ 21.72 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ETC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 176.15769168, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.45244601368904114.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ETC on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, +0.04% 24 tunnin aikana ja -5.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen markkinatiedot
Ethereum Classic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.22B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.64M. ETC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 153.19M ja sen kokonaistarjonta on 210700000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.42B.
Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.
Ethereum Classic-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Ethereum Classic (ETC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ethereum Classic (ETC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ethereum Classic-rahakkeelle.
Ethereum Classic (ETC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ETC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
