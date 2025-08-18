Lisätietoja EPT-rahakkeesta

Balance – hinta (EPT)

1EPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004013
$0.004013$0.004013
-0.12%1D
USD
Reaaliaikainen Balance (EPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:37:14 (UTC+8)

Balance (EPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003996
$ 0.003996$ 0.003996
24 h:n matalin
$ 0.004129
$ 0.004129$ 0.004129
24 h:n korkein

$ 0.003996
$ 0.003996$ 0.003996

$ 0.004129
$ 0.004129$ 0.004129

$ 0.061734272639565727
$ 0.061734272639565727$ 0.061734272639565727

$ 0.003791516162432348
$ 0.003791516162432348$ 0.003791516162432348

+0.02%

-0.12%

-1.87%

-1.87%

Balance (EPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004008. Viimeisen 24 tunnin aikana EPT on vaihdellut alimmillaan $ 0.003996 ja korkeimmillaan $ 0.004129 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.061734272639565727, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003791516162432348.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EPT on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -1.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Balance (EPT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1090

$ 11.30M
$ 11.30M$ 11.30M

$ 106.43K
$ 106.43K$ 106.43K

$ 40.08M
$ 40.08M$ 40.08M

2.82B
2.82B 2.82B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,999,990
9,999,999,990 9,999,999,990

28.20%

ETH

Balance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.43K. EPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.82B ja sen kokonaistarjonta on 9999999990. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.08M.

Balance (EPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Balance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000482-0.12%
30 päivää$ -0.000466-10.42%
60 päivää$ -0.000912-18.54%
90 päivää$ -0.005545-58.05%
Balance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EPT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000482 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Balance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000466 (-10.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Balance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EPT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000912 (-18.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Balance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005545 (-58.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Balance (EPT)?

Tarkista Balance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Balance (EPT)

Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.

Balance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Balance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EPT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Balance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Balance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Balance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Balance (EPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Balance (EPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Balance-rahakkeelle.

Tarkista Balance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Balance (EPT) -rahakkeen tokenomiikka

Balance (EPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Balance (EPT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Balance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Balance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EPT paikallisiin valuuttoihin

Balance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Balance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Balance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Balance”

Paljonko Balance (EPT) on arvoltaan tänään?
EPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004008 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EPT-USD-parin nykyinen hinta?
EPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004008. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Balance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EPT markkina-arvo on $ 11.30M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.82B USD.
Mikä oli EPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EPT saavutti ATH-hinnaksi 0.061734272639565727 USD.
Mikä oli EPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EPT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003791516162432348 USD.
Mikä on EPT-rahakkeen treidausvolyymi?
EPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.43K USD.
Nouseeko EPT tänä vuonna korkeammalle?
EPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:37:14 (UTC+8)

Balance (EPT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

EPT-USD-laskin

Summa

EPT
EPT
USD
USD

1 EPT = 0.004008 USD

Treidaa EPT-rahaketta

EPTUSDC
$0.004012
$0.004012$0.004012
-0.22%
EPTUSDT
$0.004013
$0.004013$0.004013
-0.09%

