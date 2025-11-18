Echo (ECHO) -rahakkeen tokenomiikka

Echo (ECHO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Echo (ECHO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:33:05 (UTC+8)
Echo (ECHO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Echo (ECHO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 18.34M
$ 18.34M$ 18.34M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.099
$ 0.099$ 0.099
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.01834
$ 0.01834$ 0.01834

Echo (ECHO) -rahakkeen tiedot

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.echo-protocol.xyz/
Valkoinen paperi:
https://echo-protocol.gitbook.io/echo-protocol/
Block Explorer:
https://aptoscan.com/fungible-asset/0xb2c7780f0a255a6137e5b39733f5a4c85fe093c549de5c359c1232deef57d1b7

Echo (ECHO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Echo (ECHO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ECHO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ECHO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ECHO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ECHO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ECHO-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Echo (ECHO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ECHO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Echo (ECHO) -rahakkeen hintahistoria

ECHO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ECHO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ECHO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ECHO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

mc_how_why_title
