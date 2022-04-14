donkey (DONKEY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu donkey (DONKEY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

donkey (DONKEY) -rahakkeen tiedot $DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures. Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa49fa5e8106e2d6d6a69e78df9b6a20aab9c4444 Osta DONKEY-rahaketta nyt!

donkey (DONKEY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu donkey (DONKEY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 34.09M $ 34.09M $ 34.09M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 34.09M $ 34.09M $ 34.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.041 $ 0.041 $ 0.041 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000017148037481088 $ 0.000017148037481088 $ 0.000017148037481088 Nykyinen hinta: $ 0.03409 $ 0.03409 $ 0.03409 Lue lisää donkey (DONKEY) -rahakkeen hinnasta

donkey (DONKEY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset donkey (DONKEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DONKEY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DONKEY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DONKEY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DONKEY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DONKEY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään donkey (DONKEY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DONKEY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DONKEY-rahakkeita MEXCistä nyt!

donkey (DONKEY) -rahakkeen hintahistoria DONKEY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DONKEY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DONKEY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DONKEY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DONKEY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DONKEY-rahakkeen hintaennuste nyt!

