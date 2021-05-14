DOGGY (DOGGY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DOGGY (DOGGY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DOGGY (DOGGY) -rahakkeen tiedot $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. Virallinen verkkosivusto: https://cryptodoggies.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 Osta DOGGY-rahaketta nyt!

DOGGY (DOGGY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DOGGY (DOGGY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 440.22K $ 440.22K $ 440.22K Kokonaistarjonta: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 978.00K $ 978.00K $ 978.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 Nykyinen hinta: $ 0.0001956 $ 0.0001956 $ 0.0001956 Lue lisää DOGGY (DOGGY) -rahakkeen hinnasta

DOGGY (DOGGY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DOGGY (DOGGY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOGGY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGGY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOGGY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGGY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOGGY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DOGGY (DOGGY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOGGY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOGGY-rahakkeita MEXCistä nyt!

DOGGY (DOGGY) -rahakkeen hintahistoria DOGGY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOGGY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOGGY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOGGY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGGY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOGGY-rahakkeen hintaennuste nyt!

