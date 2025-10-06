PörssiDEX+
Reaaliaikainen DIN-hinta on tänään 0.05717 USD. DIN-rahakkeiden markkina-arvo on 0 USD. Seuraa reaaliaikaisia DIN/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Reaaliaikainen DIN (DIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-12-04 02:16:17 (UTC+8)

DIN-hinta tänään

Reaaliaikainen DIN (DIN) -hinta on tänään $ 0.05717, ja se on muuttunut 0.10 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen DIN-USD-muuntokurssi on $ 0.05717 per DIN.

DIN on tällä hetkellä sijalla #4095 markkina-arvon perusteella, joka on $ 0.00, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 DIN. Viimeisen 24 tunnin aikana DIN-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.0554 (alin) ja $ 0.05836 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 1.154901467997254, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.04592977819465978.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, DIN liikkui +0.28% viimeisen tunnin aikana ja -3.73% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 105.81K.

DIN (DIN) -rahakkeen markkinatiedot
No.4095

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 105.81K
$ 105.81K$ 105.81K

$ 5.72M
$ 5.72M$ 5.72M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BSC

DIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 105.81K. DIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.72M.

DIN-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0554
$ 0.0554$ 0.0554
24 h:n matalin
$ 0.05836
$ 0.05836$ 0.05836
24 h:n korkein

$ 0.0554
$ 0.0554$ 0.0554

$ 0.05836
$ 0.05836$ 0.05836

$ 1.154901467997254
$ 1.154901467997254$ 1.154901467997254

$ 0.04592977819465978
$ 0.04592977819465978$ 0.04592977819465978

+0.28%

+0.10%

-3.73%

-3.73%

DIN (DIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DIN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000571+0.10%
30 päivää$ +0.00717+14.34%
60 päivää$ +0.00717+14.34%
90 päivää$ +0.00717+14.34%
DIN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000571 (+0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DIN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00717 (+14.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DIN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00717 (+14.34%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DIN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00717 (+14.34%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DIN (DIN)?

Tarkista DIN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

DIN-hintaennuste

DIN (DIN) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DIN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
DIN (DIN) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 DIN-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan DIN nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on DIN-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla DIN Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa DIN-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan DIN-rahakkeella? DIN-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa DIN. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan DIN (DIN) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 0.00 rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja DIN hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
DIN (DIN) -osto-opas

Mitä voit tehdä DIN-rahakkeilla

DIN-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

  • Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

    Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

    Treidaa yli 2,800 rahakkeella erittäin matalilla maksuilla.

    Futuuritreidaus

    Futuuritreidaus

    Treidaa jopa 500-kertaisella vipulla ja syvällä likviditeetillä.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Steikkaa rahakkeita ja ansaitse mahtavia airdroppeja.

    MEXCin esimarkkinat

    MEXCin esimarkkinat

    Osta ja myy uusia rahakkeita ennen kuin ne listataan virallisesti.

DIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).

DIN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DIN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DIN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DIN”

Paljonko yksi DIN on arvoltaan vuonna 2030?
Jos DIN-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista DIN-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-12-04 02:16:17 (UTC+8)

DIN (DIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
12-03 18:46:22Valuuttapolitiikka
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Alan päivitykset
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Alan päivitykset
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54Alan päivitykset
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38Alan päivitykset
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
12-01 22:37:50Alan päivitykset
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week

Tutustu tarkemmin DIN-rahakkeisiin

DIN USDT (futuuritreidaus)

Avaa DIN-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu DIN USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa DIN (DIN) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista DIN-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
DIN/USDT
$0.05717
$0.05717$0.05717
+0.12%
0.00% (USDT)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

