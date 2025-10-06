DIN – hinta (DIN)
Reaaliaikainen DIN (DIN) -hinta on tänään $ 0.05717, ja se on muuttunut 0.10 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen DIN-USD-muuntokurssi on $ 0.05717 per DIN.
DIN on tällä hetkellä sijalla #4095 markkina-arvon perusteella, joka on $ 0.00, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 DIN. Viimeisen 24 tunnin aikana DIN-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.0554 (alin) ja $ 0.05836 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 1.154901467997254, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.04592977819465978.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, DIN liikkui +0.28% viimeisen tunnin aikana ja -3.73% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 105.81K.
No.4095
0.00%
BSC
DIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 105.81K. DIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.72M.
+0.28%
+0.10%
-3.73%
-3.73%
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DIN-hinnanmuutoksia:
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.0000571
|+0.10%
|30 päivää
|$ +0.00717
|+14.34%
|60 päivää
|$ +0.00717
|+14.34%
|90 päivää
|$ +0.00717
|+14.34%
Tänään DIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000571 (+0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00717 (+14.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00717 (+14.34%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00717 (+14.34%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DIN (DIN)?
Tarkista DIN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.
Vuonna 2040 DIN-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
Oletko valmis aloittamaan DIN-rahakkeella? DIN-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa DIN. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan DIN (DIN) -rahakkeen ostamisen.
DIN-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi
Ostamalla DIN (DIN) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.
Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin
Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.
DIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).
Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DIN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|12-03 18:46:22
|Valuuttapolitiikka
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
|12-03 10:11:55
|Alan päivitykset
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
|12-03 06:23:37
|Alan päivitykset
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
|12-03 00:03:54
|Alan päivitykset
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
|12-02 14:51:38
|Alan päivitykset
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
|12-01 22:37:50
|Alan päivitykset
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week
Avaa DIN-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu DIN USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.
Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista DIN-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.
Summa
1 DIN = 0.05717 USD