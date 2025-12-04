DIN (DIN) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki DIN-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon DIN kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi DIN-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

DIN-hintaennuste
$0.05701
-0.17%
USD
Todellinen
Ennuste
DIN-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

DIN (DIN) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella DIN saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.05701 vuonna 2025.

DIN (DIN) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella DIN saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.059860 vuonna 2026.

DIN (DIN) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan DIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.062853 10.25% kasvuvauhdilla.

DIN (DIN) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan DIN-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.065996 15.76% kasvuvauhdilla.

DIN (DIN) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DIN-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.069296 ja kasvuvauhti 21.55%.

DIN (DIN) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DIN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.072760 ja kasvuvauhti 27.63%.

DIN (DIN) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 DIN-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.118519.

DIN (DIN) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 DIN-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.193056.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.05701
    0.00%
  • 2026
    $ 0.059860
    5.00%
  • 2027
    $ 0.062853
    10.25%
  • 2028
    $ 0.065996
    15.76%
  • 2029
    $ 0.069296
    21.55%
  • 2030
    $ 0.072760
    27.63%
  • 2031
    $ 0.076398
    34.01%
  • 2032
    $ 0.080218
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.084229
    47.75%
  • 2034
    $ 0.088441
    55.13%
  • 2035
    $ 0.092863
    62.89%
  • 2036
    $ 0.097506
    71.03%
  • 2037
    $ 0.102381
    79.59%
  • 2038
    $ 0.107500
    88.56%
  • 2039
    $ 0.112875
    97.99%
  • 2040
    $ 0.118519
    107.89%
Lyhyen aikavälin DIN-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • December 4, 2025(Tänään)
    $ 0.05701
    0.00%
  • December 5, 2025(Huomenna)
    $ 0.057017
    0.01%
  • December 11, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.057064
    0.10%
  • January 3, 2026(30 päivää)
    $ 0.057244
    0.41%
DIN (DIN) -hintaennuste tänään

DIN-rahakkeiden ennustettu hinta December 4, 2025(Tänään) on $0.05701. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

DIN (DIN) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste December 5, 2025(Huomenna) DIN-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.057017. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

DIN (DIN) -hintaennuste tälle viikolle

December 11, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste DIN-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.057064. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

DIN (DIN) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin DIN-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.057244. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

DIN-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

$ 0.05701
-0.16%

$ 0.00
0.00
$ 106.01K
--

DIN-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.05701. Sen 24 tunnin muutos on -0.17%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 106.01K.
Lisäksi DIN-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 0.00 ja sen markkina-arvo on $ 0.00.

Kuinka DIN (DIN) -rahakkeita ostetaan

Historiallinen DIN-hinta

Viimeisimpien DIN-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan DIN-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.05701USD. DIN-rahakkeiden (DIN) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 DIN, jolloin sen markkina-arvo on $0.00.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.02%
    $ 0.000939
    $ 0.05836
    $ 0.0554
  • 7 päivää
    -0.03%
    $ -0.002219
    $ 0.06989
    $ 0.05392
  • 30 päivää
    0.14%
    $ 0.007009
    $ 0.1289
    $ 0.05
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana DIN-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000939, mikä kuvastaa 0.02% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana DIN-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.06989 ja alimmillaan $0.05392. Sen hinta on muuttunut -0.03%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee DIN-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana DIN-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.14%, joka heijastaa noin $0.007009 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että DIN-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Tarkista DIN-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä

Näytä koko DIN-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka DIN (DIN) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

DIN-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia DIN-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa DIN-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee DIN-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa DIN-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee DIN-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi DIN-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä DIN-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi DIN-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

DIN-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako DIN-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan DIN saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on DIN-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
DIN (DIN) -hintaennustetyökalun mukaan DIN-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi DIN maksaa vuonna 2026?
1 DIN (DIN) -rahakkeen hinta tänään on $0.05701. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DIN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta DIN-rahakkeille vuonna 2027?
DIN (DIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DIN-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on DIN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan DIN (DIN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on DIN-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan DIN (DIN) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi DIN maksaa vuonna 2030?
1 DIN (DIN) -rahakkeen hinta tänään on $0.05701. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan DIN-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on DIN-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
DIN (DIN) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 DIN-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.