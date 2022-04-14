DEAPcoin (DEP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DEAPcoin (DEP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DEAPcoin (DEP) -rahakkeen tiedot PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries. Virallinen verkkosivusto: https://dea.sg/ Valkoinen paperi: https://deapnetwork.whitepaper.dea.sg/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BgwQjVNMWvt2d8CN51CsbniwRWyZ9H9HfHkEsvikeVuZ Osta DEP-rahaketta nyt!

DEAPcoin (DEP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DEAPcoin (DEP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 47.24M Kokonaistarjonta: $ 29.89B Kierrossa oleva tarjonta: $ 29.89B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 47.24M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03312 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000693517636480543 Nykyinen hinta: $ 0.0015802 Lue lisää DEAPcoin (DEP) -rahakkeen hinnasta

DEAPcoin (DEP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DEAPcoin (DEP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DEP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DEAPcoin (DEP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DEP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DEP-rahakkeita MEXCistä nyt!

DEAPcoin (DEP) -rahakkeen hintahistoria DEP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEP-rahakkeen hintaennuste nyt!

