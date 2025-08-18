Lisätietoja DEGEN-rahakkeesta

$0.003434
Reaaliaikainen Degen (DEGEN) -hintakaavio
2025-08-22 05:09:12 (UTC+8)

Degen (DEGEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003406
24 h:n matalin
$ 0.003713
24 h:n korkein

$ 0.003406
$ 0.003713
$ 0.06943421122899052
$ 0.000000811763929504
+0.08%

-0.29%

-5.93%

-5.93%

Degen (DEGEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003431. Viimeisen 24 tunnin aikana DEGEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.003406 ja korkeimmillaan $ 0.003713 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06943421122899052, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000811763929504.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEGEN on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.29% 24 tunnin aikana ja -5.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Degen (DEGEN) -rahakkeen markkinatiedot

No.404

$ 83.34M
$ 67.13K
$ 126.82M
24.29B
36,963,632,968.517365
36,963,632,968.517365
65.71%

BASE

Degen-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 83.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 67.13K. DEGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.29B ja sen kokonaistarjonta on 36963632968.517365. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 126.82M.

Degen (DEGEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Degen-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000999-0.29%
30 päivää$ -0.001058-23.57%
60 päivää$ +0.000626+22.31%
90 päivää$ -0.001927-35.97%
Degen-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DEGEN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000999 (-0.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Degen 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001058 (-23.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Degen-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEGEN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000626 (+22.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Degen-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001927 (-35.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Degen (DEGEN)?

Tarkista Degen-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Degen (DEGEN)

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

Degen on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Degen-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DEGEN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Degen-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Degen-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Degen-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Degen (DEGEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Degen (DEGEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Degen-rahakkeelle.

Tarkista Degen-rahakkeen hintaennuste nyt!

Degen (DEGEN) -rahakkeen tokenomiikka

Degen (DEGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEGEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Degen (DEGEN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Degen:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Degen MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DEGEN paikallisiin valuuttoihin

Degen-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Degen toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Degen-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Degen”

Paljonko Degen (DEGEN) on arvoltaan tänään?
DEGEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003431 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEGEN-USD-parin nykyinen hinta?
DEGEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003431. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Degen-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEGEN markkina-arvo on $ 83.34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.29B USD.
Mikä oli DEGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEGEN saavutti ATH-hinnaksi 0.06943421122899052 USD.
Mikä oli DEGEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEGEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000811763929504 USD.
Mikä on DEGEN-rahakkeen treidausvolyymi?
DEGEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 67.13K USD.
Nouseeko DEGEN tänä vuonna korkeammalle?
DEGEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEGEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:09:12 (UTC+8)

Degen (DEGEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

